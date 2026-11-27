Più sport, meno social. È il monito di Papa Leone XIV ai giovani nel suo discorso al Convegno nazionale degli assistenti ecclesiastici del Centro Sportivo Italiano. Come riporta Vatican News, il Pontefice ha ricevuto una delegazione nel Palazzo Apostolico Vaticano.

Un monito, quello di Prevost, a riscoprire lo sport come attività fisica, ma anche come antidoto all’isolamento digitale dei giovani:

“In un contesto culturale e sociale che induce tanti ragazzi a un certo isolamento, a passare molto tempo in internet e sui social, lo sport è una delle attività che maggiormente li porta ad uscire, a incontrarsi, a misurarsi con la realtà fisica e la fatica, a relazionarsi nella squadra e nel gruppo sportivo, e così via”.

Le associazioni sportive in questo senso possono essere un traino per gli adolescenti, aiutandoli a crescere con una personalità aperta e ricca di valori umani e spirituali, grazie all’impegno di dirigenti e allenatori. Lo sport – secondo il Papa – ha un’intrinseca valenza sociale, che, orientata dallo spirito cristiano, educa all’altruismo, al rispetto dell’altro, alla fraternità.

Il compito degli assistenti ecclesiastici è di “accompagnare i giovani con cammini adeguati, personali e comunitari, nelle parrocchie, negli oratori, nelle scuole, attraverso le società sportive, in tutti gli ambienti in cui il Centro Sportivo Italiano svolge la sua missione”.