“Non si ha vera democrazia là dove l’accesso all’istruzione non è garantito in misura pari a tutti”. La scuola, infatti, è uno strumento essenziale di emancipazione e di riscatto sociale, che non dovrebbe essere negato a nessuno per ragioni economiche. È il senso degli interventi di Pietro Calamandrei – giurista, partigiano e uomo politico – raccolti nel volume “Per la scuola“, appena tornato in libreria per Sellerio.



Un’opera importante, riproposta in una nuova versione accresciuta, che vanta interventi importanti. Tra gli altri, l’introduzione di Tullio De Mauro, la nota storico-bibliografica di Silvia Calamandrei e la postfazione di Franco Lorenzoni. Proprio il docente, educatore e scrittore, fondatore della Casa-laboratorio di Cenci, in Umbria, è l’ospite della nuova puntata di “Logos. Storie e parole del mondo della scuola“.

Dai ricordi di studente alla scelta di diventare insegnante, dalla fondazione della comunità educativa ai contributi nel mondo dell’educazione, dalle critiche alle politiche sulla scuola ai progetti futuri, sono tanti i temi della conversazione. La trasmissione è disponibile sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it.