La scelta delle 150 preferenze è una procedura che viene fatta con cadenza annuale per le assunzioni in ruolo da GPS per ii posti di sostegno e in futuro molto probabilmente anche per i posti comuni, come previsto dal decreto scuola di prossima emanazione, ma in particolar modo per le supplenze a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno. Una delle domande che più spesso ci viene rivolta è: “Le 150 preferenze per le supplenze come si deve procedere nella scelta per non perdere l’opportunità?“.

Procedura della scelta delle 150 preferenze

La procedura per la scelta delle 150 preferenze, riferita alle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS e riferita anche ai contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo, si svolge ogni anno nel mese di luglio utilizzanto la piattaforma Istanze onLine / POLIS del Ministero dell’Istruzione e del Merito, accedendo all’area riservata con credenziali SPID o CIE. Nello specifico per l’anno scolastico 2026/2027, la finestra di presentazione è stata dal 16 luglio 2026 (ore 14:00) al 29 luglio 2026 (ore 14:00). Il mese di luglio 2027 e in particolare la seconda metà del mese, sarà individuata la finestra temporale per la scelta delle 150 preferenze per le supplenze 2027/2028 sempre da attingere dalle GaE 2026-2028, GPS 2026-2028 e gli elenchi aggiuntivi 2027-2028.

Rinuncia per le preferenze non espresse

La procedura di presentazione delle istanze per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato 2027-2028 per docenti di ogni ordine e grado, ai fini delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, sarà attuata con le modalità definite dall’art.12 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026. È importante sottolineare che nel comma 4 del su richiamato art.12 dell’Ordinanza di riapertura delle GPS è esplicitamente scritto che la mancata presentazione dell’istanza della scelta delle 150 preferenze (scuole, comuni, distretti e provincia) costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato (31 agosto o 30 giugno), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento sia sulla base delle GAE che dalle GPS.

Preferenza di scuola e preferenza sintetica

Quando si parla di codici analitici, si fa riferimento all’inserimento di una singola scuola tramite il suo codice meccanografico. È la modalità più precisa, perché permette di indicare esattamente la sede desiderata. La suddetta scelta analitica o puntuale, è definita una scelta di scuola”ovvero una preferenza di “scuola.

Questa opzione viene spesso utilizzata per istituti vicini alla propria residenza, scuole già conosciute o dove si è lavorato in precedenza. Inserendo una preferenza analitica, il sistema informatizzato verifica la disponibilità per prima di quella specifica sede prima di passare alle successive.

Diversa è la logica dei codici sintetici, che consentono di includere con una sola scelta un intero comune, un distretto scolastico o addirittura tutta la provincia. In questo caso, l’algoritmo prende in considerazione automaticamente tutte le scuole presenti nell’area sintetica indicata in domanda.

Un aspetto poco noto riguarda il criterio con cui vengono valutate queste preferenze: le scuole non vengono selezionate casualmente, ma seguono un ordine preciso, basato sulla sequenza alfanumerica dei codici meccanografici. In pratica, il sistema esamina prima gli istituti con codici “iniziali” e procede poi in ordine progressivo.

Questo dettaglio può fare la differenza. Se una scuola particolarmente gradita si trova più “indietro” nell’ordine, conviene inserirla prima come preferenza analitica e solo successivamente includere il territorio con una scelta sintetica.

Ottimizzazione della scelta delle 150 preferenze

Per massimizzare le possibilità di nomina, molti docenti adottano una struttura graduale nella compilazione della domanda. In genere si parte con le scuole più desiderate indicate singolarmente, si prosegue con comuni o distretti limitrofi, si pasa a inserire i distretti in un ordine di gradimento e si conclude con l’intera provincia. Questo può essere fatto anche per tutti gli insegnamenti per cui si ha titolo.

Quest’ultima opzione viene spesso vista come una sorta di rete di sicurezza: qualora non ci siano disponibilità nelle sedi preferite, il sistema potrà comunque assegnare un incarico tra quelli residui a livello provinciale, riducendo il rischio di rimanere senza supplenza.

Comprendere a fondo il funzionamento delle preferenze, e in particolare la differenza tra codici analitici e sintetici, diventa quindi un passaggio decisivo per evitare errori e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal sistema.

Esiste ormai il ripescaggio

Dal biennio 2026-2028 sarà possibile il ripescaggio dei docenti che non ricevono alcun incarico per mancanza di disponibilità sulle sedi o preferenze sintetiche prescelte, che non saranno più considerati “rinunciatari”, ma potranno partecipare ai successivi turni di nomina in relazione ovviamente alle sedi espresse. La norma che prevede il tanto sospirato ripescaggio è prevista nell’art.12, comma 10, dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, dove si specifica che le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.