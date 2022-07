Errori quiz concorsi, ecco alcuni casi di candidati penalizzati anche nelle GPS di I fascia

Purtroppo i numerosi errori dei quiz nelle prove scritte dei concorsi ordinari stanno producendo anche delle problematiche per l’inserimento della I fascia delle GPS 2022-2024.

Ripescati nel concorso, ma fuori dalla prima fascia GPS

Alcuni candidati alla partecipazione dei concorsi ordinari, non ammessi alla prova orale del concorso ordinario, erano stati esclusi dalla possibilità di entrare con riserva in I fascia GPS proprio per l’esclusione dal concorso. Successivamente tali candidati sono stati ripescati a svolgere le prove orali del concorso perché il punteggio è stato rivisto a causa di alcuni errori nei quiz della prova scritta. Questi errori quindi hanno causato un ritardo nella comunicazione del superamento della prova scritta, con grave danno per chi è stato informato dopo la chiusura delle domande GPS. Questi candidati non hanno potuto inserirsi in I fascia GPS con riserva in attesa di sciogliere, in caso del superamento del concorso ordinario, la riserva entro il 20 luglio. In buona sostanza tali candidati sono stati esclusi dalla I fascia a pettine per il 2022-2023 e potranno entrare in I fascia in coda per il 2023-2024. Un danno grave, causato dall’inadeguatezza dei quiz della prova scritta del concorso.

Graduatorie di merito annullate, salta scioglimento riserva

Un altro caso veramente incredibile è quello di alcuni candidati al concorso ordinario che, avendo superato la prova scritta del concorso, avevano fatto regolare richiesta di inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS. Terminato il concorso e pubblicata la graduatoria di merito, tali candidati aveva sperato nello scioglimento della riserva per l’entrata definitiva in I fascia GPS. Purtroppo i numerosi errori dei quiz della prova scitta del concorso ordinario, ha causato l’annullamento delle graduatorie di merito del concorso e ha previsto l’accesso all’orale di altri candidati. Per questi casi sarà impossibile, a causa di tali errori nei quiz, sciogliere la riserva dell’inserimento in I fascia GPS.