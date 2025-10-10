Esame di maturità: bonus di 3 punti per chi arriva al punteggio di 90. Approvato un emendamento Lega-PD-FdI

Con un emendamento bipartisan la Commissione Cultura del Senato ha introdotto una modifica importante alle norme del nuovo esame di Maturità.

Nella sua versione originaria, infatti, il comma 2 dell’articolo 1 recita: ”La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d’esame”.

L’emendamento, già approvato dalla Commissione, stabilisce invece che il “bonus” di 3 punti possa essere attribuito a tutti coloro che abbiano maturato un punteggio complessivo di almeno 90 punti.

La modifica farà certamente piacere agli studenti anche se – a prima vista almeno – sembra un po’ contrastare con il cosiddetto “principio del merito” che viene continuamente richiamato dal Ministro.

A onor del vero, va detto però che la modifica è stata proposta da alcuni senatori e non dal Ministro.

L’emendamento risulta essere stato firmato dai senatori D’Elia (PD), Crisanti (PD), Rando (PD), Verducci (PD), Bucalo (FdI) e Paganella (Lega).