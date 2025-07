Esame terza media, il figlio non lo passa e la madre sbotta. Galiano: “Noi viviamo ogni bocciatura come nostro fallimento”

Sta facendo scalpore il caso di una madre tiktoker che ha commentato aspramente, raccogliendo milioni di visualizzazioni, la scelta dei docenti del proprio figlio di bocciarlo all’esame di terza media. Il docente e scrittore Enrico Galiano non ha potuto non dire la sua.

La bocciatura è sempre un male?

Ecco le sue parole: “Proviamo a trarre spunto da questo video per dire delle cose importantissime. Innanzitutto, a volte, non bocciare è peggio: fai dei danni terribili se non fermi uno studente per un anno. La gente pensa che facciamo le scelte così, a cuor leggero, ma no. La maggior parte degli insegnanti che ho conosciuto sta male in questi casi. Cominciamo a star male mesi prima quando all’orizzonte si profila questa possibilità. E siamo lì a chiederci come evitarlo”.

“Noi viviamo ogni bocciatura come un fallimento anche nostro, non dello studente. Ma voi tirereste giù un frutto dall’albero se ancora acerbo? No. Ci sono dei casi in cui la colpa non è di nessuno, non è un fallimento di nessuno, semplicemente ogni frutto ha il suo kairos, il suo momento giusto. Ma come fai a comunicare questa cosa alla famiglia, al ragazzo? Non ti sto bocciando, ti sto solo dando un’altra possibilità per crescere meglio, per essere più maturo. La bocciatura non è un marchio a fuoco, non è un punto, semmai è un punto e virgola. La bocciatura non è una sconfitta, non è un muro ma una scala per provare a scavalcarlo insieme questo muro”, ha concluso.

Le parole della mamma

Ormai è diventato virale il video della mamma tiktoker che si è lamentata della bocciatura del figlio all’esame di terza media. “Non aveva voglia di studiare – racconta la donna -, ma sicuramente non era da bocciare. Sono stata avvisata con una lettera il 14 maggio dei voti insufficienti. Aveva tre insufficienze, qualche nota. Non si può basare tutto su 15 minuti di orale. Le pagelle di mio figlio non facevano così tanto schifo, è un’ingiustizia”.