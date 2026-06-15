Esami di maturità 2026, arrivano già le prime rinunce di Presidenti e Commissari. Inizia la ricerca dei sostituti

Nemmeno è iniziato l’esame di maturità 2026 che alcuni uffici scolastici stanno già operando, sulla base delle rinunce di Presidenti e Commissari esterni, per trovare i sostituti per consentire le operazioni delle riunioni plenarie e il corretto avvio delle prove di esame. Più semplice è invece la sostituzione dei Commissari interni ad opera del dirigente scolastico sulla base delle numerose disponibilità interne alla scuola della medesima disciplina.

Sostituzioni dei Presidenti e Commissari esterni

È utile ricordare, come disposto dall’art.13, comma 1 dell’OM 54 del 26 marzo 2026, che la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di maturità, da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola. Quindi, a tal proposito, non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.

In riferimento alle sostituzioni dei Presidenti e Commissari esterni che si assentano per documentati motivi, per esempio per un’assenza di malattia debitamente certificata, possiamo ricordare che le sostituzioni dei componenti esterni delle commissioni, sono disposte dall’USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni. L’Ufficio Scolastico Regionale affida alle sue articolazioni territoriali il compito della ricerca dei sostituti per i Presidenti e i Commissari esterni, al fine di garantire la piena operatività delle commissioni già per la riunione plenaria del 16 giugno. Gli uffici scolastici contattano tramite mail personale, telefono o contattando la scuola di titolarità, i sostituti dei Presidenti e dei Commissari esterni, che dovranno garantire l’immediata presa di servizio.

Sostituzioni dei Commissari interni

Molto più facile e diretta è la sostituzione dei Commissari interni, in quanto questa viene operata dal dirigente scolastico all’interno della scuola con altri docenti della medesima disciplina. Se la sostituzione effettuata è per coprire l’assenza superiore ad un giorno del Commissario interno, tale sostituzione diventa definitiva per l’intero esame di maturità. L’art.13, comma 7 dell’OM 54 del 26 marzo 2026, in relazione ai casi di assenza superiore ad un giorno dei componenti di commissione, specifica che il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.