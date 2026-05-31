Esami di maturità 2026, probabilmente il 4 giugno saranno resi noti i nomi dei Presidenti e dei Commissari esterni

Filtrano dal MIM notizie sulla prossima pubblicazione delle commissioni degli esami di maturità 2026. La data disposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per rendere noti i nomi dei Presidenti e Commissari esterni delle commissioni di maturità 2025/2026 sarebbe quella di mercoledì 4 giugno.

Provvedimenti di nomina e sistema SIDI

Abbiamo rilevato che nel sistema informatizzato del portale POLIS, ancora l’esame di maturità è denominato esame di Stato, nonostante il decreto legge 127 del 9 settembre 2026, sia intervenuto a modificarne la denominazione. Nella fase di presentazione dell’istanza di partecipazione degli esami di maturità nell'”Archivio delle Istanze Online” viene conservato un file in cui si evidenzia il termine Esami di Stato.

A parte questo, che sembrerebbe essere un semplice refuso del passato, tutti i provvedimenti di nomina dei Presidente di Commissione, anche quest’anno, verranno notificati agli aspiranti nominati Presidenti direttamente dal sistema informativo, con l’invio di una mail alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell’aspirante in ambiente POLIS. La mail rimanda l’interessato alla consultazione e alla stampa del proprio atto di nomina definitiva presente all’interno del portale POLIS.

Nella mattinata del prossimo mercoledì 4 giugno, sarà possibile vedere al SIDI con molta probabilità, tutti i nominativi di Presidenti e Comissari degli esami di maturità.

Commissioni ridotte a cinque membri

Tra le novità di questo nuovo esame di maturità c’è la riduzione dei componenti delle Commissioni che vengono ridotte da 7 a 5 membri. Il nuovo impianto legislativo mantiene la natura mista delle componenti, ma ne riduce il numero dei commissari eliminando un commissario interno e uno esterno. La composizione della commissione è più snella, formata quindi di soli cinque membri: due commissari interni, due commissari esternie un presidente di commissione, figura tassativamente esterna. Tra le novità c’è anche il fatto che i due mebri interni sono stati decisi dal Ministero con la scelta delle materie, eliminando la disposizione della scelta in seno al Consiglio di classe.

Motore di ricerca delle Commissioni

Il motore di ricerca delle commissioni, dei Commissari e dei Presidenti è, ovviamente ancora in allestimento. Però da qualche giorno è già presente sul web e dovrebbe essere consultabile proprio da mercoledì 4 giugno.