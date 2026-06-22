Dove e quando escono i risultati degli scritti della Maturità 2026? Ecco cosa dice l’Ordinanza

Dove vedere i risultati della prima e della seconda prova scritta della Maturità 2026 del 18 e 19 giugno? Quando usciranno? A rispondere ai dubbi di genitori e studenti è l’Ordinanza Ministeriale sulla Maturità di quest’anno, pubblicata lo scorso marzo.

In base all’articolo 21, comma 3 dell’ordinanza ministeriale, la pubblicazione dei voti delle prove scritte avviene secondo le seguenti modalità e tempistiche: