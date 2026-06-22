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Prima Ora | Notizie del 22 giugno

Studenti e genitori
22.06.2026

Dove e quando escono i risultati degli scritti della Maturità 2026? Ecco cosa dice l’Ordinanza

Sara Adorno
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Dove vedere i risultati della prima e della seconda prova scritta della Maturità 2026 del 18 e 19 giugno? Quando usciranno? A rispondere ai dubbi di genitori e studenti è l’Ordinanza Ministeriale sulla Maturità di quest’anno, pubblicata lo scorso marzo.

In base all’articolo 21, comma 3 dell’ordinanza ministeriale, la pubblicazione dei voti delle prove scritte avviene secondo le seguenti modalità e tempistiche:

  • Destinatari: il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati. Sono inclusi i candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano seguito percorsi didattici differenziati.
  • Modalità di pubblicazione: i voti vengono resi noti tramite:
    • L’affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione o classe.
    • La pubblicazione nell’area documentale riservata del registro elettronico, a cui possono accedere tutti gli studenti della classe di riferimento.
  • Tempistiche: la pubblicazione deve avvenire almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dei colloqui. Nel computo di questi due giorni vanno escluse le domeniche e i giorni festivi intermedi.

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