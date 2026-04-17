Esami di maturità 2026, tra nuovo Curriculum e prove Invalsi: cosa è cambiato? – GUIDA SCARICABILE

Il Curriculum dello studente è un documento in cui sono riportate tutte le informazioni relative al percorso di studio di ogni studentessa e studente, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni di scuola secondaria di II grado. Una fotografia del percorso formativo che raccoglie tutte le informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche realizzate. Esso, alla luce della recente riforma dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, è, per lo studente, un elemento di valorizzazione del proprio percorso scolastico e personale nell’ambito del nuovo esame di maturità. In particolare, con il D.M. n. 2 del 9 gennaio 2026, è stato adottato il nuovo modello aggiornato del «Curriculum della Studentessa e dello Studente» che – rispetto al modello precedente – è integrato, all’esito dell’esame di maturità, con una ulteriore sezione, in cui sono indicati in forma descrittiva i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte INVALSI e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Esso, pertanto, costituisce un valido supporto per l’orientamento all’Università e al mondo del lavoro, ma anche un documento rilevante per la presentazione dello studente alle Commissioni d’Esame e per lo svolgimento del colloquio dell’Esame di maturità. Compito del Dirigente scolastico è, pertanto, quello di veicolare le necessarie informazioni a studenti, famiglie e docenti e porre in essere tutte le operazioni per facilitarne la compilazione da parte sia degli studenti che delle segreterie scolastiche, ognuno per le parti di propria competenza.