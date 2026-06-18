Esami di terza media, alunno si toglie la vita il giorno dell’orale: ipotesi bullismo

Tragedia nel veneziano: uno studente di tredici anni è stato trovato morto il giorno in cui doveva sostenere l’esame orale di terza media, lo scorso 15 giugno. Il giovane si sarebbe tolto la vita. Lo riporta Il Corriere della Sera.

La madre ha scoperto tutto

A fare la brutta scoperta la madre del ragazzo appena rientrata a casa. Il suo gesto è stato del tutto inaspettato. Il tredicenne veniva considerato da tutti uno dei “bravi” della classe. C’è l’ipotesi bullismo: pare che in passato sia stato vittima di vessazioni.

Negli ultimi tempi gli episodi si sarebbero diradati e il problema pareva essere stato superato. In ogni caso nulla avrebbe potuto far pensare a un simile epilogo.

“Non c’è una motivazione sola”

“Dietro a un gesto del genere non c’è una motivazione sola ma un profondo dolore che non trova voce — spiega Giulia Rossetto, psicologa che opera nel Comune di Venezia che si occupa di adolescenza — mi sembra importante dire che la prima azione che dobbiamo fare come adulti nel ruolo di cittadini, genitori o insegnanti è quella di non lasciarci andare alle facili critiche. Non c’è un ‘solo’ colpevole sul quale accanirsi. Sicuramente i ragazzini di quest’età non vivono in una società facile ma credo che per aiutarli vada ampliata la relazione con gli adulti. Con questo non voglio dire necessariamente che gli adulti devono passare più tempo con i ragazzi ma devono starci in modo diverso, accorgendosi dei piccoli grandi segnali che ogni giorno ci mandano. E che he troppo spesso lasciamo cadere”.

Per l’esperta una ricetta non c’è: “Ci sono strategie possibili da ‘allenare’ ogni giorno. Dobbiamo puntare ad essere punti di riferimento, dare loro la possibilità di raccontare cosa stanno vivendo senza essere mai giudicanti”.