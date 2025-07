Esami libere professioni, docenti e dirigenti scolastici possono presentare domanda per far parte delle commissioni: scadenza 31 luglio

Esami libere professioni, docenti e dirigenti scolastici possono presentare domanda per far...

Con la nota n. 1138 del 16 giugno 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni per individuare il personale necessario alla costituzione delle Commissioni esaminatrici per gli esami di Stato necessari per ottenere l’abilitazione alla libera professione nelle seguenti categorie: Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Geometra e Geometra laureato, Perito agrario e Perito agrario laureato.

Le date di svolgimento degli esami, che si svolgeranno contemporaneamente in tutta Italia, sono stati fissati con le Ordinanze Ministeriali n. 109, 110 e 111 del 4 giugno 2025.

Il calendario è il seguente:

18 novembre 2025, ore 8.30 : insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dai regolamenti dei rispettivi Ordini professionali.

: insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dai regolamenti dei rispettivi Ordini professionali. 19 novembre 2025, ore 8.30 : prosecuzione della riunione preliminare.

: prosecuzione della riunione preliminare. 20 novembre 2025, ore 8.30 : prima prova scritta o scrittografica.

: prima prova scritta o scrittografica. 21 novembre 2025, ore 8.30: seconda prova scritta o scrittografica.

Composizione delle Commissioni

Ogni Commissione sarà formata da un Presidente e quattro membri.

Secondo quanto stabilito dai regolamenti degli Ordini professionali dei Geometri e dei Periti Agrari (anche laureati), uno dei membri dovrà essere un docente di ruolo delle scuole secondarie di secondo grado. Gli altri tre saranno liberi professionisti iscritti da almeno dieci anni all’Albo professionale, scelti tra le terne di nominativi proposti dai rispettivi Consigli/Collegi nazionali.

Ogni Commissione avrà anche tre membri supplenti, nominati per sostituire eventuali rinunciatari: uno tra i docenti delle scuole secondarie di secondo grado e due tra i professionisti segnalati dalle terne del Consiglio/Collegio nazionale.

Requisiti richiesti

Chi desidera candidarsi come Presidente o membro delle Commissioni deve possedere i seguenti requisiti:

Presidenti : dirigenti scolastici a tempo indeterminato presso Istituti Tecnici coerenti con le tipologie di esame. Per gli esami da Agrotecnico possono candidarsi anche professori universitari (ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o in pensione).

: dirigenti scolastici a tempo indeterminato presso Istituti Tecnici coerenti con le tipologie di esame. Per gli esami da Agrotecnico possono candidarsi anche professori universitari (ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o in pensione). Componenti: docenti laureati, con contratto a tempo indeterminato, delle scuole secondarie di secondo grado, con insegnamento in materie specifiche indicate più avanti nel bando.

Modalità di presentazione della domanda

Ad eccezione dei professori universitari, chi intende candidarsi dovrà presentare la domanda accedendo all’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito tramite la piattaforma “Istanze On Line” disponibile all’indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. La funzione da selezionare sarà: “Abilitazione alla professione ordinistica – Domanda di partecipazione alla commissione d’esame”. Ogni candidato potrà presentare una sola domanda.

Il sistema per l’inserimento delle domande sarà attivo senza interruzioni fino al 31 luglio 2025.

I soli docenti universitari che aspirano a diventare Presidenti di Commissione per gli esami di abilitazione alla professione di Agrotecnico devono compilare il Modulo A/1, allegato alla Nota ministeriale.

NOTA E ALLEGATI