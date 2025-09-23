Esce di casa per andare a scuola, ma lì non è mai arrivata. A Roma sparita da una settimana Cristiana, una ragazza di 16 anni

Cresce la preoccupazione attorno a Cristiana, la studentessa di 16 anni, scomparsa a Tor Bella Monaca (Roma) ormai da una settimana (il 16 settembre). La ragazza era uscita di casa di mattina presto per andare a scuola, ma lì non è mai arrivata. I genitori hanno provato a rintracciarla, ma il cellulare è risultato spento, così hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Una vicenda che è arrivata anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” sperando possa aiutare a ritrovare la ragazza. Come riporta il “Corriere della Sera” è stato attivato il piano di ricerche provinciale coordinato dalla Prefettura di Roma.

Cristiana, sparita da Tor Bella Monaca, indossava jeans, top rosa e uno zainetto nero, ha capelli rossi scuro, è alta circa 1.50/1.60 ed è magra, ha un piercing sul naso e una cicatrice in fronte. Frequenta la scuola Melissa Bassi. Tanti media nazionali hanno riportato la notizia, diffondendo tutte le informazioni utili al ritrovamento, e anche i social si sono mobilitati per questo. La famiglia ha ricevuto anche la vicinanza e il sostegno della politica e delle istituzioni.