Estero, il MAECI pubblica i posti vacanti per l’a.s. 2022/23 [TABELLA]

Al via le nomine all’estero per l’a.s. 2022/23. Con la pubblicazione del Rende Noto dei posti disponibili per il prossimo anno scolastico, il MAECI di fatto avvia le procedure di assunzione del personale della scuola da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all’estero per le graduatorie tuttora vigenti relative alle selezioni degli anni precedenti.

Con riferimento invece alle assegnazioni alle sedi estere relative alle graduatorie attualmente esaurite, dei codici funzione e aree linguistiche per i quali sono in pieno svolgimento le procedure di selezione, sarà necessario attendere la pubblicazione delle nuove graduatorie, al termine dei colloqui che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio.