ESTERO – Prossimi i bandi per docenti ed Ata (il concorso per dirigenti scolastici in G.U. il 25 marzo)

ESTERO – Prossimi i bandi per docenti ed Ata (il concorso per...

Lo scorso venerdì 11 marzo – avverte il sindacato Flc Cgil – in occasione dell’incontro on-line con i tecnici del Ministero dell’Istruzione e del Ministero degli Affari esteri si sarebbero sciolti alcuni nodi sui prossimi bandi di selezione del personale docente e ATA da destinare nelle scuole, nei corsi e nei lettorati italiani all’estero.

Nel corso della riunione sono stati anticipati alcuni criteri:

saranno banditi posti solo per le graduatorie esaurite e in via di esaurimento;

sarà abbassata la soglia minima del punteggio dei titoli per accedere al colloquio;

il colloquio avrà un punteggio massimo di 40 punti, ma sarà selettivo (punteggio minimo 24 punti);

la partecipazione avverrà per invio di domanda via pec entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, non essendo ancora pronta la piattaforma dedicata.

Nel corso dell’incontro è venuta fuori la data in cui, a quanto riporta il sindacato, potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per dirigente scolastico all’estero: venerdì 25 marzo potrebbe essere la volta buona.