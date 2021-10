Eventi formativi gratuiti online per docenti di musica con Trinity College London

Ottobre è ricco di appuntamenti formativi gratuiti online per i docenti interessati alla didattica musicale e strumentale organizzati dal team di supporto di Trinity College London, charity educativa ed ente certificatore internazionale di lingua inglese, musica ed arti performative.

Il giorno 11 ottobre è previsto un incontro per illustrare l’estensione del protocollo di intesa firmato da Trinity con il Comitato per l’Apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti (CNAPM – Ministero dell’Istruzione), mentre i giorni 14 e 16 ottobre saranno le due date in cui si articolerà il seminario “Insegnare musica con approccio CLIL”

Insegnare musica con approccio CLIL

In questo seminario online gratuito articolato in due giornate (14 e 16 ottobre) per docenti di musica e lingua inglese della scuola pubblica, dall’Infanzia al Liceo, si parlerà di strategie pratiche per l’insegnamento della musica con approccio CLIL. I partecipanti all’evento avranno l’opportunità di:

promuovere la cultura della valutazione in ambito musicale

avvicinare i docenti all’approccio CLIL

acquisire alcune strategie per l’insegnamento della musica con approccio CLIL nei diversi ordini di scuola.

conoscere le certificazioni musicali Trinity

Tra i relatori, interverranno diversi membri del team accademico Trinity in Italia e la Prof.ssa Gisella Langé, Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere del Ministero dell’Istruzione.

L’iscrizione online è obbligatoria e l’evento formativo è inserito sulla piattaforma S.O.F.I.A.

Per il programma dettagliato e per iscriversi: https://www.trinitycollege.it/certificazione-musicale/seminario-clil/

Progetto pilota Trinity-CNAPM

Il Progetto pilota di ricerca avviato nel 2019 dal team di Trinity College London in Italia in partnership con il CNAPM proseguirà per altri tre anni allo scopo di valutare l’impatto positivo sulle abilità del fare musica (music making) degli esami di certificazione internazionali Trinity.

L’ambizioso progetto, che coinvolge scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, si basa sulla convinzione condivisa da Trinity e dal CNAPM che la musica sia per tutti, sia inclusiva, creativa e che rappresenti un’esperienza da vivere.

Trinity, ente certificatore rispettato e riconosciuto a livello internazionale per il suo rigore accademico, incoraggia la creatività musicale degli studenti attraverso la composizione, l’analisi e la conoscenza di diversi stili e generi musicali, da Classica & Jazz a Rock & Pop, lasciando totale libertà nella metodologia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi didattici e di apprendimento.

Iscriviti all’evento online dell’11 ottobre: https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4499

Desideri candidare la tua scuola per partecipare al Progetto pilota?

Scrivi a: [email protected]

