Ex alunni si siedono tra i banchi della classe dove insegna la loro maestra e le fanno una sorpresa 25 anni dopo: la reazione

Un video molto commovente che riguarda il rapporto tra docenti e studenti, che si può mantenere solido anche a distanza di anni, è diventato virale su TikTok. Le immagini riprendono gli ex alunni di una maestra intenti a farle una sorpresa nella classe in cui insegna.

La sorpresa commovente

I ragazzi, ormai adulti, si sono posizionati all’interno della classe, seduti tra i banchi, e hanno aspettato che la docente aprisse la porta ed entrasse. Appena quest’ultima ha fatto capolino in aula gli ex alunni le hanno urlato “Sorpresa!”. Lei, visibilmente commossa, ha subito iniziato a salutarli a uno a uno, continuando a ripetere “Come siete belli”.

Il trend

Sono molti i video che popolano TikTok che ritraggono ex studenti che vanno a salutare gli ex docenti. C’è anche un trend: in tanti si mostrano mentre camminano nei corridoi della loro ex scuola con scritto: “Prima facevamo festa quando i vecchi alunni della maestra venivano a trovarla e interrompevano le lezioni, adesso siamo noi i vecchi alunni”.

TikTok e la scuola

Spesso TikTok mostra il lato più bello della scuola, quello più emotivo: basta pensare a video toccanti come quello della proposta di matrimonio a scuola di un ex studente, lì dove ha conosciuto la compagna quasi vent’anni fa, con l’aiuto della ex docente.

Mesi fa un video in poche ore è diventato virale, quello di una docente che mentre è in classe riceve una sorpresa, complici i suoi studenti. A uno a uno gli alunni entrano in classe consegnandole una rosa per poi concludere con un mazzo di rosse donato dal suo fidanzato che l’abbraccia e sulle note di “Quel posto che non c’è” dei Negramaro si inginocchia e le chiede di sposarlo. Una storia che ha emozionato gli studenti stessi, commossi da quel gesto.