Faq: vincoli dei docenti che nell’a.s. 21/22 hanno ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo

1) Ho ottenuto il trasferimento interprovinciale dalla provincia di Milano alla provincia di Cosenza con una preferenza sintetica (comune di Cosenza), sono vincolata per tre anni nella scuola ottenuta per trasferimento? Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria?

Non è vincolata nella scuola ottenuta per il 21/22 con trasferimento interprovinciale, avendola ottenuta con una preferenza sintetica (comune di Cosenza). Ricorrendo i motivi previsti dal comma 1 dell’art. 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per scuole di altro/i comune/i della provincia di Cosenza, ma non per le scuole del comune di Cosenza dove è già titolare.

2) Sono stata trasferita all’interno del comune di Napoli con preferenza sintetica, ero titolare nel 20/21 in una scuola del distretto 45 e con la preferenza distretto 40 ho ottenuto una scuola dove so di essere vincolata per tre anni. Me lo conferma? Potrò presentare domanda domanda di utilizzazione su posto di sostegno per scuole del comune di Napoli?

Si, confermo lei sarà vincolata per tre anni nella scuola ottenuta per trasferimento in fase comunale (prima fase dei trasferimenti), in quanto il trasferimento ottenuto in prima fase, richiesto sia con preferenza analitica sia sintetica, implica la permanenza nella scuola ottenuta per tre anni prima di poter presentare una nuova domanda di trasferimento ma anche di passaggio di cattedra o di ruolo. Lei quindi sarà vincolata fino all’a.s. 23/24. Potrà fare nuovamente domanda di trasferimento solo per il 24/25. Potrà, se specializzata, presentare domanda di utilizzazione su posto di sostegno in scuole del comune di Napoli per il 2022/23 e anche negli anni a seguire. Le segnalo che gli anni trascorsi in utilizzazione su posto di sostegno saranno validi ai fini del computo del vincolo triennale, inoltre l’utilizzazione su posto di sostegno non interrompe la continuità didattica per il cumulo del punteggio di continuità.

3) Quest’anno ho ottenuto finalmente il passaggio di ruolo con preferenza sintetica (distretto) in una scuola secondaria di secondo grado di Bologna dove già ero titolare di scuola primaria su posto di sostegno. Sono vincolata? Posso presentare l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria nel comune di Bologna, ho la specializzazione per insegnare su posto di sostegno nella scuola primaria.

Si, è soggetta ad un vincolo triennale nella scuola secondaria di secondo grado nel comune di Bologna per l’a.s. 21/22 , dove era già titolare in un altro ordine di scuola. Non potrà produrre domanda di assegnazione provvisoria nel comune di Bologna in quanto è il suo comune di titolarità, non potrà presentare domanda di utilizzazione su posto di sostegno in quanto sprovvista dello specifico titolo di specializzazione per insegnare su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, potrà solo presentare domanda di utilizzazione nei corsi serali.

4) Ho ottenuto un trasferimento intercomunale con precedenza, indicando nella domanda il codice di una scuola del distretto 49 del comune di Napoli. Assisto mia figlia nel distretto 40 (zona Fuorigrotta), sono vincolata nella scuola ottenuta per trasferimento nel distretto 49? Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria?

No, non è vincolata, come previsto dall’art.22, comma 4 lett a1 del CCNL, richiamato dal comma 2 del CCNI 22/25 in quanto, sia pur con una preferenza analitica (scuola), lei ha ottenuto un trasferimento in una scuola fuori dal distretto sub comunale (distretto 40) dove ha diritto alla precedenza prevista dall’art.13, comma 1 punto IV del CCNI 22/25. Per il 22/25 non solo può presentare domanda di trasferimento con precedenza, ma in caso non ottenga il trasferimento in una scuola nel distretto 40, potrà anche presentare domanda di Assegnazione Provvisoria con precedenza.

5) Ho ottenuto il passaggio di ruolo in una scuola secondaria di secondo grado del comune di Modena, sono soggetta al vincolo triennale? Lo scorso anno ero titolare su posto curriculare in una scuola del comune di Carpi. Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria nel comune di Carpi dove risiedo con mio marito?

No, non è soggetta al vincolo triennale in quanto per il 21/22 ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado in un comune diverso rispetto a quello dove nell’anno scolastico 20/21 era titolare nella scuola secondaria di primo grado. Potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per scuole del comune di Carpi.

6) Ho ottenuto il trasferimento da posto di sostegno a posto curriculare in una scuola dello stesso comune dove nel 20/21 ero titolare su posto di sostegno, indicando il codice distretto. Sono vincolata per tre anni.

Dalla lettura del comma 2 dell’art. 2 del CCNI 22/25, lei non dovrebbe essere soggetta al vincolo come era previsto nel contratto 19/22. Si attende la pubblicazione dell’O.M. per una risposta più compiuta al suo quesito.