Faraone (Italia Viva) risponde agli insulti social: “Mia figlia Sara ha l’autismo, il problema non è la sua disabilità, ma i pregiudizi”

Il deputato di Italia Viva Davide Faraone ha risposto pubblicamente agli insulti ricevuti dopo aver pubblicato sui social alcune fotografie in vacanza con la figlia Sara, che ha l’autismo. Nel suo intervento sul Corriere, il parlamentare spiega le ragioni della scelta di condividere quei momenti e ribatte punto per punto ai commenti offensivi ricevuti online.

Faraone racconta di pubblicare quelle immagini “perché mi piace condividere la nostra felicità e perché so che, dall’altra parte dello schermo, ci sono genitori che stanno vivendo la nostra stessa esperienza”. Tra i commenti negativi arrivati, uno riguardava l’aspetto della figlia: “Sembra un uomo”. Il deputato risponde spiegando che Sara porta i capelli corti non per un motivo estetico, ma perché “per una persona con autismo” dettagli come lo shampoo, il phon o il contatto fisico possono trasformarsi «in una fonte di forte stress» a causa dell’ipersensibilità sensoriale.

«Il problema non è l’autismo, ma i pregiudizi»

Rispondendo a un altro commento, che definiva la figlia “uno scherzo della natura”, Faraone scrive: “Mia figlia è semplicemente una delle infinite forme in cui la natura ha deciso di esprimersi. Lo scherzo, semmai, è pensare che esista un solo modo giusto di nascere, di vivere, di essere felici e di meritare amore”. Il deputato corregge inoltre chi ha scritto che la figlia “ha problemi dalla nascita”: “Sara ha una disabilità dalla nascita, non è ‘un problema’ dalla nascita. Le parole contano”.

Nel messaggio, Faraone ribadisce l’intenzione di continuare a condividere la vita familiare: “Non ci chiuderanno in casa. Non nasconderemo i nostri figli per risparmiare agli altri la fatica di incontrare la diversità […] E se la nostra felicità disturba qualcuno, temo che dovrà farsene una ragione. Perché Sara non ha niente di cui vergognarsi. E io, di essere suo padre, sono immensamente felice”.