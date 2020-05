Fase 2 nella scuola, i sindacati all’attacco: “Chiediamo chiarezza e serietà alla ministra Azzolina”

Conferenza stampa dei sindacati scuola in merito alla Fase 2 e non solo. Tanti gli argomenti che sono stati trattati: “Fiduciosi nel dibattito parlamentare, ci sono tanti emendamenti che condividiamo”, afferma Sinopoli (Flc Cgil), che poi aggiunge: “Bisogna tornare alla didattica in presenza, ma servono classi più piccole, più tempo scuola e investimenti. La scuola ha bisogno almeno di 1% di Pil”.

Maddalena Gissi (Cisl Scuola): “In rapporto agli alunni e ai docenti, a settembre, rientrando tutti gli alunni a scuola, per garantire la sicurezza – tra guanti, mascherine e dispositivi di sicurezza – si spenderebbero ogni giorno 5 milioni e 600 mila euro. Le uscite della ministra ci preoccupano molto. Quanto prefigurato ci fa pensare al Grande fratello con le telecamere nelle aule. Segnalo anche un rapporto con il Ministero con tante difficoltà, arrivano poche notizie. Ci vuole grande responsabilità. La ministra si deve prendere la responsabilità politica di quanto sta accadendo. Sulla didattica a distanza non c’è solo un problema strutturale, non si può fare una scuola a casa”.

Sulle dimissioni della ministra Azzolina, domanda posta dalla nostra redazione, il segretario della Gilda, Rino Di Meglio, smorza i toni: “No, non credo che sia il momento, penso che sia il momento, invece, di investire sia sulla sanità che sulla scuola”.

Elvira Serafini (Snals): “Noi non diciamo no a tutto, ma ci sono delle situazioni da analizzare. Come si può pensare oggi ad un concorso straordinario con questa situazione epidemiologica. Chiediamo chiarezza anche sugli organici. Vogliamo serietà dalla ministra Azzolina. La scuola brucia e il Ministero non fa altro che alimentare questo fuoco”.

Pino Turi (Uil Scuola): “Siamo preoccupati per il clima che si sta creando attorno alla scuola. Non si può governare un sistema così complesso solo attraverso le circolari. Per adesso non c’è nessun piano, nessuna richiesta. Confronto con la ministra è pari a zero. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto, vedremo cosa succederà”.

Francesco Sinopoli (Flc Cgil): “Lacune e mancanze da parte della ministra Azzolina nella gestione dell’emergenza. Bisogna investire sul tempo scuola”.

Rino Di Meglio (Gilda): “Situazione drammatica, non sappiamo cosa accadrà nei prossimi 15 giorni, c’è poco da aggiungere su questo. Sono stati banditi i concorsi, ma siamo in ritardo per settembre”.