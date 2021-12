Fattore19.it, il portale che stima il rischio di contagio

European Brokers lancia “Fattore19.it”, il portale che calcola il rischio di contagio Covid in base alle attività svolte negli ultimi giorni ed è il primo portale italiano a fornire un servizio del genere e garantisce il completo anonimato rispetto ai dati forniti dagli utenti.

I parametri considerati: rapporti con l’esterno, le vaccinazioni, l’età ecc, si basano su un algoritmo realizzato con i contributi scientifici della rete e in particolare traggono spunto da uno studio commissionato dall’Istituto Superiore di Sanità e realizzato in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler.

I parametri prendono in esame, oltre all’età, le attività svolte negli ultimi 4 giorni: il tempo in casa, a scuola o università, nella sede di lavoro, mezzi di trasporto, tempo libero e luoghi come negozi, ristoranti o altro.

L’indice di rischio tiene conto del tempo medio di generazione (serial interval) ad oggi stimato per l’appunto in 4 giorni.

L’obiettivo di questo progetto è quello di far riflettere sull’importanza di adottare comportamenti corretti ed evitare situazioni che potrebbero creare un effetto valanga.

Singolare è poi il fatto che, sulla base delle risposte immesse, il portale calcola anche quante persone a rischio o no si possono avere incontrate, con il livello di pericolosità.