Fauci: “Ci sarà sicuramente un’altra pandemia”

Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), National Institutes of Health, in un estratto di un’intervista a Rainews.it, che sarà pubblicata nei prossimi giorni, ha dichiarato: “Non c’è dubbio che ci sarà un’altra pandemia. Dobbiamo cooperare per rispondere nel modo migliore possibile”.

E poi il consulente della Casa Bianca ha pure chiarito: “Stiamo affrontando un momento molto difficile e ne abbiamo affrontato uno ancora più difficile durato quasi due anni e mezzo, quindi la lezione da imparare è che dobbiamo prepararci al meglio”.

Ad una settimana dall’annuncio della collaborazione con l’hub anti pandemico che nascerà a Siena, Fauci ha ancora affermato: “Da questa esperienza abbiamo appreso l’importanza di essere cooperativi, collaborativi, di essere aperti alla condivisione di informazioni in modo che come comunità globale possiamo rispondere nel modo migliore possibile”.

E, riferendosi alla visita del premier Mario Draghi in Usa, ha ulteriormente precisato: “Dirò a Draghi quello che ho già detto a Roberto Speranza, l’Italia ha bisogno di continuare a fare il buon lavoro che ha già fatto con la campagna vaccinale, ha messo in campo le risorse delle buone pratiche di salute pubblica”.

E quindi: “Continuare ad incoraggiare i cittadini italiani che ancora non lo hanno fatto a vaccinarsi e chi si è vaccinato di proseguire con la dose di richiamo quando ci saranno le condizioni per farlo”.