Femminicidi, Valditara: “Educazione affettiva ed educazione sessuale sono due cose diverse. Nelle linee guida si sottolinea già il rispetto della donna”

Il tema dei femminicidi continua purtroppo a tenere banco dopo gli ultimi drammatici casi. E si torna a parlare di educazione alle relazioni in classe. Su questo è intervenuto a ‘Il Giornale’ il ministro Valditara:

“Nelle nuove Linee guida sull’educazione civica pubblicate a settembre si sottolinea l’importanza dell’educazione a relazioni corrette e all’educazione al rispetto della donna. Si educano i giovani ad una cultura che contrasti le discriminazioni e i pregiudizi di genere, che rispetti e valorizzi la donna e insegni ai ragazzi a intrecciare le relazioni sane, improntate innanzitutto alla correttezza. Inoltre l’educazione al rispetto verso la donna, a relazioni corrette e all’empatia è ora entrata nei nuovi programmi scolastici”.

“È importante formare gli insegnanti – spiega il Ministro – abbiamo incaricato Indire di preparare adeguatamente il personale docente per renderlo capace di affrontare queste nuove sfide”.

Schlein propone una legge? “Va bene ogni iniziativa vada nella direzione da noi intrapresa ma vedo nelle posizioni assunte da alcuni esponenti dell’opposizione una polemica strumentale”.

Educazione affettiva ed educazione sessuale

Valditara fa poi chiarezza sulla differenza tra educazione all’affettività ed educazione sessuale: “La violenza nei confronti delle donne, i femminicidi e le discriminazioni di genere rimandano a un tema preciso: educare al rispetto e alle relazioni corrette. Non c’è alcuna correlazione con l’educazione sessuale. Quest’ultima può essere intesa dal punto di vista biologico, e in questo caso è già nei programmi scolastici. Se invece con educazione sessuale si intende alludere alle teorie gender, va detto che non c’è nessuna correlazione con i femminicidi”.