Femminicidio Paupisi, uccisa dal marito a colpi di pietra. I figli della coppia non si trovano, non sarebbero andati a scuola

Ennesimo femminicidio, stavolta a Paupisi, in provincia di Benevento: una donna di 49 anni è stata uccisa, a colpi di pietra, dal marito, un 58enne. Poi, è scappato e al momento è ricercato. Lo riporta Il Corriere della Sera. Purtroppo anche i figli minorenni della coppia al momento sono introvabili.

I due ragazzi hanno quindici e sedici anni e potrebbero trovarsi con il padre. Il terzo figlio, maggiorenne, lavora a Rimini e sarebbe stato informato della tragedia.

Una comunità in pensiero

A confermarlo è il sindaco di Paupisi, Salvatore Colletta, ai microfoni di Ntr24: “Oltre al marito della vittima, sono irreperibili anche i figli della coppia e questa è la nostra più grande preoccupazione. La notizia di quello che è successo ha colpito la comunità e ci lascia attoniti, una famiglia che all’apparenza non mostrava alcun segno di disagio non era seguita dai servizi sociali. Lui è un grande lavoratore probabilmente non abbiamo colto qualche segnale che si è manifestato in questi ultimi giorni. Sono stato a una festa insieme alla coppia e non c’era nessun segno di disaccordo tra loro”.

A quanto pare i due adolescenti non sarebbero andati a scuola stamattina: “Faremo di tutto per rintracciare i ragazzini, sono due a frequentare la scuola dell’obbligo di Paupisi, un altro figlio è maggiorenne e non era in casa al momento della tragedia. I due bambini, ma non ho certezza, non sarebbero stati portati a scuola questa mattina”, ha aggiunto il primo cittadino.