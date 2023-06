Festa all’Istituto De Amicis di Anzola dell’Emilia: i bambini ricevono un biglietto di ringraziamento da parte di William e Kate

Certo, è arrivato con po’ di ritardo, ma quel che conta è che sia arrivato! Sono tutti contenti all’Istituto Comprensivo De Amicis di Anzola dell’Emilia in provincia di Bologna: dirigente, docenti e – soprattutto – alunni della scuola primaria che hanno appena ricevuto un biglietto di ringraziamento a firma William e Kate. O, per meglio dire, scritto e firmato dalle altezze reali, principi del Galles, William e Kate.

Come riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, i bambini della scuola elementare avevano inviato – nell’ambito di un Pon dal titolo “In tutte le lingue del mondo” – una letterina di condoglianze alla Casa Reale, rigorosamente redatta in inglese, in occasione della recente scomparsa delle Regina Elisabetta II.

Nessuno si aspettava una risposta… Che invece è arrivata con grande soddisfazione di tutti: The Prince and Princess of Wales would like to thank you for the kind words you sent following the death of Her Majesty The Queen. Seguono altri due paragrafi in cui i principi si dichiarano commossi dal pensiero dei bambini che li ha confortati in un moment di dolore.

Certo, si tratterà pure di un messaggio standard inviato chissà a quante scuole nel mondo, ma il solo fatto che qualcuno, a Corte, si sia presa la briga di inviarlo anche all’Istituto Comprensivo De Amicis di Anzola dell’Emilia è una bella soddisfazione per i bambini, che hanno visto riconosciuto il loro pensiero affettuoso e le loro competenze in lingua inglese, acquisite grazie al Pon.

E di questo sono contenti tutti quanti, in particolar modo il docente esperto che ha tenuto il progetto in lingua inglese. Intervistato dal quotidiano bolognese, ha dichiarato che la risposta ricevuta è un segno attivo e gioioso di una scuola che promuove la comunicazione, l’inclusione, l’apprendimento formale, non formale e informale in ogni contesto, di una scuola che valorizza una comunicazione reale e concreta. Comunicazione che unisce e crea ponti tra i popoli, culture e che ci fa sentire protagonisti e cittadini del mondo.