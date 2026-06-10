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10.06.2026

Festa di fine anno in sella al trattore: all’agrario di Treviglio torna la tradizione padana per i maturandi (e non solo)

Redazione
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Un modo curioso di concludere la fine dell’anno, divenuto nel corso del tempo una vera e propria tradizone. Simpatica e pacifica, a differenza di tante altre segnalazioni che negli ultimi giorni sono arrivate da altre regioni. Accade a Treviglio, comune di trentamila abitanti in provincia di Bergamo, dove gli studenti hanno celebrato la fine delle lezioni recandosi a scuola in trattore.

“Lo fanno soprattutto i maturandi, ma non solo“, si legge su la Repubblica, che mostra anche un filmato dei festeggiamenti di fine anno, che ha fatto in poche ore il giro del web. “A Treviglio, nell’ultimo giorno di lezione, gli studenti hanno la consuetudine di recarsi all’istituto agrario non a piedi o in auto ma in trattore. Accompagnati da grandi strombazzate, fumi colorati e cartelli buffi”.

Scritte simpatiche con un pizzico di impertinenza, quelle mostrate dagli studenti e citate dalla testata. Si va da “Occhio al progetto”“Il mio unico legame stabile è con la macchinetta del caffè”, passando per “Se gli asini volassero i licei sarebbero chiusi” fino a “Mamma forse torno con il diploma”. La tradizione di finire l’anno a bordo del trattore è diffusa in molte scuole della Pianura Padana.

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