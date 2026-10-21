Festival dell’Educazione civica, dal 22 al 24 ottobre a Catania la tre giorni di incontri, workshop e progetti scolastici. Il programma

Per mantenere viva la memoria delle origini dell’Educazione civica, nata a Catania al Castello Ursino nel febbraio 1957, e favorire la condivisione delle buone pratiche didattiche nelle scuole, l’Associazione CCdR-Consigli Comunali dei Ragazzi – in collaborazione con l’UCIIM e la testata giornalistica La Tecnica della Scuola, promuove la seconda edizione del “Festival dell’Educazione Civica”. Il tema, “Valori e simboli della Repubblica”, richiama l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, con una manifestazione – patrocinata dal Senato, dalla Camera dei Deputati, dalla Regione Siciliana, dal Comune e dall’Università di Catania – che coinvolgerà docenti, studenti, istituzioni ed esperti.

Giovedì 22 ottobre

La cerimonia inaugurale avrà luogo giovedì 22 ottobre, alle 15.30, nell’Aula 3 del Palazzo centrale dell’Università di Catania. Tra gli interventi istituzionali annunciati figurano quelli del Rettore Enrico Foti, del sindaco Enrico Trantino, del direttore dell’Ufficio scolastico provinciale Emilio Grasso, dell’arcivescovo Luigi Renna e del prefetto Pietro Signoriello, della vicepresidente regionale dell’UCIIM, Rita Vitaliti, e dell’Uff. Salvatore Vicari dell’Associazione UIR (Insigniti Ordine al Merito della Repubblica). È previsto anche un videomessaggio della Sottosegretaria all’Istruzione, onorevole Paola Frassinetti.

Dopo l’introduzione del presidente dell’associazione CCdR, Giuseppe Adernò, interverranno la garante regionale per l’Infanzia, Giovanna Perricone, e il docente universitario Alessio Annino. Sono previsti inoltre videomessaggi del professor Italo Fiorin, dell’Università Lumsa di Roma, e della docente Chiara Mocchi di Bergamo.

Venerdì 23 ottobre

Venerdì 23 ottobre la giornata sarà dedicata ai workshop e al confronto tra esperienze scolastiche.

Al Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania si discuterà di educazione civica, legalità, cittadinanza attiva (Corrado Muscarà, Carlo Colloca, Sandro Torrisi), ma anche di didattica digitale e intelligenza artificiale (Daniela Gulisano, Alfredo Petralia, Lorenzo Bordonaro). Un workshop internazionale approfondirà inoltre le esperienze di insegnamento dell’educazione civica e dell’italiano come seconda lingua, con il contributo del dirigente dell’Ufficio Scuola del Consolato d’Italia a Ginevra, Giorgio La Rocca, e del Consolato d’Italia a Friburgo, Cettina Matassa. Interverrano anche docenti ed esperti operanti a Ginevra, Rosa Maria Falà, e al CPIA Catania 2, Cristina Mongioì.

Un workshop, presso il Liceo Spedalieri, con la guida dell’Avv. Ilaria Spoto Puleo, Garante dei diritti del Comune di Catania, e della Prof.ssa Cettina Laudani dell’Università, è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado impegnati nel volontariato e nel Terzo settore, chiamati a condividere esperienze concrete di partecipazione e cittadinanza attiva.

Nel pomeriggio, presso l’aula magna del Dipartimento di Scienze della Formazione, avrà luogo la tavola rotonda che prevede gli interventi, tra gli altri, dell’assessore all’Istruzione del Comune di Catania Andrea Guzzardi, del delegato dei CCdR della Città metropolitana Antonino Anzalone, di Francesco Neri del Centro di servizio per il volontariato etneo, dei rappresentanti di Cittadinanzattiva, di Daniele Di Frangia, giornalista della Tecnica della Scuola, e del vicesindaco di San Filippo del Mela, Valentino Colosi, che comunicherà il programma del “Quarto Raduno Nazionale dei Consigli dei Ragazzi”. Il tema del raduno, che si svolgerà a San Filippo del Mela, dal 31 marzo al 4 aprile 2027, sarà “Il Rispetto è un atto di amore”. Nel corso dell’appuntamento saranno presentati dalla Prof.ssa Paolina Mulè, dell’Università di Catania, gli atti della prima edizione del Festival, realizzata nell’ottobre 2025, “Per una cittadinanza inclusiva”, pubblicati sulla rivista scientifica “Educrazia”. Seguirà una tavola rotonda con i moderatori dei quattro workshop.

Sabato 24 ottobre

La giornata conclusiva del Festival, sabato 24 ottobre, presso il Convitto nazionale “Mario Cutelli”, prevede testimonianze di ex sindaci dei ragazzi e un approfondimento sulla tradizione della democrazia ateniese a cura del Preside Salvatore Vizzini. Il momento centrale sarà la proclamazione degli Ambasciatori dell’Educazione civica, accompagnata dalla consegna di benemerenze e attestati. Interverranno la Dirigente del Convitto, Anna Spampinato, la Presidente dell’UCIIM di Catania, Maria Antonietta Baiamonte e il Comm. Cosimo Costa, del Consiglio d’Amministrazione del Convitto. Il Festival si propone così di promuovere il dialogo tra scuola, istituzioni e associazioni, valorizzando l’educazione civica come strumento di formazione democratica e di partecipazione responsabile alla vita della comunità.