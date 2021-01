Finanziamenti alle scuole, in arrivo contributi per acquistare abbonamenti a quotidiani e riviste

Finanziamenti alle scuole, in arrivo contributi per acquistare abbonamenti a quotidiani e...

La Legge di Bilancio 2020, all’art. 1, commi da 389 a 392, ha previsto uno stanziamento annuale destinato alle istituzioni scolastiche, statali e

paritarie del territorio nazionale, quale contributo per sostenere i costi per l’acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, in formato cartaceo o digitale, in aiuto alla didattica e alla promozione della lettura critica.

In proposito, la Presidenza del Consiglio, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, ha emanato due bandi: il primo è rivolto a tutte le scuole, il secondo a quelle secondarie di secondo grado.

Per entrambi i bandi, i termini per presentare la domanda vanno dal 10 febbraio al 10 marzo 2021.