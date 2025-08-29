Flashmob del personale scolastico a Roma il 3 settembre

Pochi umilianti spiccioli per i docenti e le solite promesse mai mantenute. Il personale della scuola non ci sta.

E dopo una breve parentesi estiva fatta di inutile attesa e false aspettative, decide di tornare in piazza per manifestare il proprio sdegno.

Il giorno 3 settembre 2025, alle ore 15:30 a ROMA davanti al Ministero della Pubblica Istruzione in Viale Trastevere 76/A si terrà il 2° flashmob nazionale del personale scolastico (il primo si svolse il 27 maggio scorso presso Montecitorio) promosso da un coordinamento spontaneo di docenti e personale ATA.



L’iniziativa ha lo scopo di riportare l’attenzione pubblica e politica sulla condizione del lavoro nella scuola statale, sempre più caratterizzata da precarietà diffusa, salari inadeguati e mancanza di riconoscimento professionale. Verrà svolta in contemporanea in altre cinque città, coinvolgendo diverse regioni d’Italia: MILANO, TORINO, BOLOGNA, NAPOLI e CAGLIARI.

In forma pacifica e simbolica, i partecipanti daranno voce a un malessere diffuso da tempo nel mondo della scuola, attraverso azioni coordinate e la consegna di un documento di richieste condivise presso la sede del Ministero. La manifestazione si inserisce in una più ampia mobilitazione nazionale apartitica e asindacale, nata dal basso, che rivendica il diritto a una retribuzione dignitosa, a condizioni di lavoro stabili e rispettose della funzione educativa e amministrativa svolta ogni giorno da migliaia di professionisti del sistema scolastico.

“Da anni aspettiamo stipendi degni di un Paese europeo, ma gli aumenti previsti sono briciole rispetto al costo della vita – dichiara la prof.ssa Silvia Zanetti, fondatrice del movimento e promotrice dell’iniziativa – Siamo veramente amareggiati. E delusi. L’Italia resta tra gli ultimi in Europa nel riconoscere il valore dei suoi insegnanti.”

“Gli investimenti sulla scuola e su chi ne garantisce il futuro – spesso a proprie spese – sono del tutto inadeguati: non coprono l’inflazione e ci condannano a restare fanalino di coda in Europa, è una vergogna” – conclude Zanetti.

Contatti e aggiornamenti:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/719179560623899

Instagram: https://www.instagram.com/flash_mob_docenti_ata/

Per informazioni più dettagliate: prof.ssa Silvia Zanetti [email protected]