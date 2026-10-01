FMOF 2026/2027, la comunicazione del MIM e il “lenzuolone”: cosa devono fare DSGA e Dirigenti scolastici

La circolare relativa alle risorse finanziarie per l’anno scolastico 2026/2027 è arrivata nella posta elettronica della scuola nel pomeriggio del 30 settembre, rispettando la scadenza prevista dall’articolo 5 del D.I. 129/2018.

Si tratta di una comunicazione particolarmente importante per le istituzioni scolastiche perché mette a disposizione il quadro finanziario necessario per due adempimenti distinti ma strettamente collegati: la predisposizione del Programma Annuale e l’avvio della fase preparatoria della contrattazione integrativa di istituto.

Programma Annuale: le risorse per settembre-dicembre 2026 e gennaio-agosto 2027

La circolare contiene le risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico relative al periodo settembre-dicembre 2026.

Contestualmente viene fornita la comunicazione preventiva delle risorse riferite al periodo gennaio-agosto 2027, che costituisce un riferimento per la predisposizione del Programma Annuale 2027.

La tempistica consente quindi alle scuole di conoscere con anticipo il quadro delle risorse da considerare nella programmazione finanziaria e di collegarlo alle attività previste dal PTOF.

FMOF, il DSGA può predisporre il budget per la contrattazione

La comunicazione ministeriale rappresenta anche il punto di partenza per il lavoro delle segreterie scolastiche sulla parte relativa al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF).

Il DSGA può ora predisporre il prospetto riepilogativo delle risorse FMOF assegnate all’istituzione scolastica, verificando le diverse voci e organizzando il quadro finanziario da sottoporre al Dirigente scolastico.

Il passaggio successivo sarà la comunicazione del quadro delle risorse alla RSU e alle organizzazioni sindacali, così da poter avviare il confronto propedeutico alla predisposizione del contratto integrativo di istituto.

Si tratta di un’attività nella quale il lavoro del DSGA assume particolare rilevanza: la corretta ricostruzione delle risorse disponibili costituisce infatti la base per affrontare la successiva fase di contrattazione.

Parametri FMOF: pressoché invariati rispetto allo scorso anno

Un elemento importante che emerge dal confronto con la precedente comunicazione riguarda i parametri utilizzati per la determinazione delle risorse del FMOF.

I parametri risultano pressoché invariati rispetto allo scorso anno, confermando quindi una sostanziale continuità nei criteri utilizzati per il calcolo delle risorse.

Per le segreterie questo rappresenta un elemento di continuità operativa: sarà comunque necessario verificare puntualmente i dati riferiti alla propria istituzione scolastica e le singole voci di finanziamento.

La lettura dei dati dovrà pertanto concentrarsi non soltanto sull’ammontare complessivo delle risorse, ma anche sui parametri e sulle consistenze utilizzate per la determinazione delle assegnazioni.

Formazione scuola-lavoro, risorse in diminuzione

Un dato che merita particolare attenzione nel confronto con l’anno precedente riguarda invece le risorse destinate alla formazione scuola-lavoro per gli Istituti secondari di secondo grado.

Nel confronto complessivo delle assegnazioni, tali risorse risultano inferiori rispetto all’anno precedente, con una riduzione del 24,05%.

La variazione dovrà essere considerata nella programmazione delle attività e nella gestione delle risorse destinate a questo specifico ambito.

Il lenzuolone FMOF allegato: a cosa serve

Il “lenzuolone FMOF” (fonte DSGA online) è un prospetto di particolare utilità per le segreterie scolastiche. Il documento consente di leggere in modo immediato i parametri utilizzati per la determinazione delle risorse FMOF e di verificare i dati e le assegnazioni riferiti alla singola istituzione scolastica.



Per il DSGA rappresenta quindi uno strumento operativo per controllare le risultanze della comunicazione ministeriale, verificare le singole voci e predisporre con maggiore precisione il budget FMOF da sottoporre al Dirigente scolastico e, successivamente, alla RSU nell’ambito della contrattazione integrativa di istituto.



Il prospetto è inoltre utile per confrontare i dati della propria scuola con i parametri di riferimento e individuare eventuali elementi che richiedano una verifica prima di procedere alla fase di contrattazione.

Ora al lavoro DSGA e Dirigenti scolastici

Con la comunicazione del 30 settembre si apre dunque una fase operativa importante per le istituzioni scolastiche.

Il DSGA può procedere alla ricognizione delle risorse e alla predisposizione del budget FMOF; il Dirigente scolastico, acquisito il quadro finanziario, potrà comunicarlo alla RSU e alle organizzazioni sindacali per avviare il confronto sulla contrattazione integrativa.

Parallelamente, le risorse comunicate per il funzionamento amministrativo-didattico e quelle previste per il periodo gennaio-agosto 2027 dovranno essere considerate nella predisposizione del Programma Annuale.

La circolare ministeriale mette quindi le scuole nelle condizioni di avviare per tempo entrambi i percorsi: programmazione finanziaria e contrattazione integrativa, con il lenzuolone FMOF che costituirà un ulteriore strumento per verificare nel dettaglio i parametri e le assegnazioni delle singole istituzioni scolastiche.