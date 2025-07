Folli d’Arte e d’Amore: Canterò d’Orlando, quando il Teatro diventa luogo universale della creatività

Folli d’Arte e d’Amore è un progetto culturale e un festival, con un premio, dedicato alla valorizzazione del teatro e al suo linguaggio universale, capace di restituire senso, speranza e coscienza al tempo presente.

Il progetto si fonda sul principio che l’arte e il teatro, in particolare, costituiscono luoghi d’incontro, d’ascolto e d’elaborazione collettiva, in grado sopire gli odi e conflitti fra i popoli, e quindi con un messaggio di speranza e di rinascita affidato al gesto poetico, al corpo in scena, alla parola scenica e alla potenza evocativa dell’immaginazione.

Folli d’arte, che richiama la celebre follia dell’Orlando ariostesco, metterà in scena lo spettacolo Canterò d’Orlando che è la riscrittura scenica del celebre poema cavalleresco di Ludovico Ariosto, firmata da Paolo Larici e interpretata da Andrea Caimmi, e che andrà in scena venerdì 25 luglio alle ore 21:30, presso il Teatro Comunale Cortesi di Sirolo, nell’ambito del Festival e Premio Nazionale Franco Enriquez 2025.

Un viaggio nell’epopea rinascimentale, reinterpretata in chiave contemporanea, anche se sarà rispettata la struttura metrica dell’Orlando furioso, conservandone l’originaria forza evocativa.

Una occasione anche per tutti quegli studenti che, pur essendo ormai in vacanza, amano confrontarsi con la scrittura e la riscrittura teatrale di opere importantissime nella storia della letteratura italiana.

