Immissioni in ruolo ATA 2026/2027: contingente bloccato ancora al Mef, presto l’informativa

Si attende ancora l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del contingente per le assunzioni del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027. Lo ricorda Flc Cgil.

La richiesta di Flc Cgil

La richiesta predisposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è attualmente alla firma del Capo di Gabinetto del MEF, passaggio necessario per completare l’iter e consentire l’avvio delle procedure di immissione in ruolo.

Il sindacato auspica che l’iter si concluda rapidamente, evitando ulteriori slittamenti e consentendo il tempestivo conferimento delle nomine in ruolo.

I dati dell’anno scorso

L’anno scorso ci sono state 10.348 assunzioni, 824 delle quali riguardanti il profilo di Dsga. Pertanto, c’è stato un totale di 9.524 unità da attribuire ai restanti profili del personale ATA.

Il numero dei posti vacanti ha superato abbondantemente quello delle assunzioni autorizzate, per le quali è tuttora operante il vincolo che le limita alla semplice copertura dei pensionamenti.