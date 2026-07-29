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Prima Ora - Notizie del 29 luglio

Personale della scuola
29.07.2026

Graduatorie docenti e ATA: trasparenza sì, ma a prova di privacy. Cosa non si deve assolutamente pubblicare?

Lara La Gatta
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Indice
Cosa può finire online?
I rischi della sovraesposizione
Accesso riservato per i dati sensibili
Un equilibrio necessario

Con la pubblicazione del vademecum “La scuola a prova di privacy”, il Garante per la protezione dei dati personali ha tracciato linee guida chiare per la gestione delle graduatorie di docenti e personale ATA. L’obiettivo è duplice: garantire la trasparenza necessaria per il reclutamento e, al contempo, proteggere la dignità e la sicurezza dei lavoratori.

Cosa può finire online?

Le istituzioni scolastiche mantengono la facoltà di pubblicare sui propri siti istituzionali le graduatorie per incarichi e supplenze. Questa pratica è considerata lecita in quanto permette a chi ambisce a un posto di lavoro di conoscere la propria posizione e il relativo punteggio. Tuttavia, la pubblicazione deve rispettare rigorosamente il principio di minimizzazione dei dati: gli elenchi possono contenere esclusivamente nome, cognome, punteggio e posizione in graduatoria.

I rischi della sovraesposizione

Il Garante avverte che la diffusione indiscriminata di informazioni non pertinenti può avere conseguenze gravi. È assolutamente vietato riportare contatti personali come numeri di telefono o indirizzi privati dei candidati. Tali dati, se resi pubblici, espongono i lavoratori a rischi reali di decontestualizzazione, furto d’identità o, in casi estremi, a forme di stalking. Una volta che un dato personale finisce in rete, infatti, rischia di rimanervi per un tempo indefinito, diventando preda dei comuni motori di ricerca esterni ai siti istituzionali.

Accesso riservato per i dati sensibili

Per quanto riguarda le informazioni più delicate, come le riserve, le precedenze o le preferenze applicate (ad esempio quelle previste dalla Legge 104/92), il quadro normativo attuale parla chiaro: queste informazioni devono essere messe a disposizione solo dei partecipanti attraverso un’area ad accesso riservato. In questo modo si garantisce il diritto dei controinteressati alla verifica, senza però ledere la riservatezza di chi beneficia di tali tutele.

Un equilibrio necessario

In un contesto scolastico sempre più digitalizzato, resta centrale la necessità di riaffermare quotidianamente i principi di civiltà e rispetto. Le scuole sono dunque chiamate a una “selezione delle informazioni” accurata, evitando che la trasparenza amministrativa si trasformi in una violazione della sfera privata dei propri dipendenti. Chiunque ritenga che i propri dati siano stati trattati in modo illecito, ad esempio attraverso una pubblicazione non conforme online, ha il diritto di rivolgersi al Garante presentando un reclamo.

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