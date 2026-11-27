Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha firmato il decreto con cui autorizza i posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2026/2027. Il provvedimento, datato 26 novembre, fissa anche le regole di ammissione e di svolgimento dei corsi abilitanti da almeno 60 crediti.

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Posti autorizzati oltre il fabbisogno

Il decreto indica come base il fabbisogno comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per ciascuna regione e classe di concorso. Il Ministero dell’Università ha scelto di autorizzare un numero di posti superiore del 30% a quel fabbisogno, “al fine di garantire una copertura equilibrata di tutte le classi” e la selettività dei concorsi. Per ogni classe il tetto minimo è di 10 posti, salvo offerte più basse da parte degli atenei. In totale, l’Allegato A elenca circa 43.600 posti. Nelle regioni dove manca un fabbisogno ma esiste un’offerta formativa, i posti autorizzati sono 10 per ciascuna istituzione.

Dove si concentrano i posti

Dalla ripartizione emerge che i numeri più alti riguardano la Lombardia, con circa 6.600 posti, seguita dal Lazio (circa 4.600), dalla Campania (3.500), dalla Sicilia (3.300) e dal Piemonte (3.100). Seguono Veneto ed Emilia-Romagna, entrambe attorno ai 2.900. Più contenuti invece i numeri di Molise, Basilicata e Trentino-Alto Adige.

Ammissione, frequenza e tirocinio

Ogni candidato può presentare domanda per la stessa classe di concorso in una sola istituzione. Se le domande superano i posti, valgono i criteri dell’Allegato B, con ammissione in base alla graduatoria di merito, e resta una quota riservata ai soggetti previsti dall’articolo 2-bis. Per accedere alla prova finale serve una presenza minima del 70% in ogni attività. Per ogni credito di tirocinio sono previste dodici ore in presenza nelle classi, mentre le attività telematiche sincrone non possono superare il 20% del totale. In caso di comprovate esigenze, gli atenei possono consentire la sospensione del percorso e la ripresa nell’anno successivo. Per i percorsi di completamento riservati ai vincitori di concorso il costo non può superare 2.500 euro. Fino al 31 dicembre 2027 restano invariati i requisiti per gli insegnanti tecnico-pratici.

Allegato A, posti autorizzati per regione