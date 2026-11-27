Sono di vario tenore i giudizi espressi dai rappresentati dei lavoratori sul Decreto Scuola convertito in legge il 26 novembre, con l’approvazione finale della Camera dove si sono contati 142 sì, 112 no e 4 astenuti. Alla Cisl Scuola, ad esempio, non piacciono i “tetti” del 30% sugli alunni stranieri non parlanti italiano per classe, ma sono “valutate positivamente le integrazioni e le modifiche” che “riguardano il reclutamento del personale docente, con la possibilità di procedere ad assunzioni dalle Graduatorie provinciali di supplenza di prima fascia, con contratti finalizzati al ruolo, anche sui posti comuni e non solo su quelli di sostegno, come da qualche anno sta già avvenendo”.

Pollice alto, sempre da parte del sindacato guidato da Irene Barbacci, riguardo “i quadri orari dei nuovi istituti tecnici”, per i quali è stata introdotta “una drastica riduzione delle ore destinate all’autonomia: si tratta di un primo passo importante, anche se non del tutto risolutivo di una questione su cui sono indispensabili ulteriori interventi”.

Giudizio positivo infine sulla disposizione che consentirà ai docenti assunti lo scorso settembre con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, ma non ancora abilitati, di vedere subito trasformato a tempo indeterminato il contratto, qualora conseguano l’abilitazione entro il 31 dicembre 2026.

Anche per l’Anief sul Decreto Scuola sembra prevalere la logica del bicchiere mezzo pieno: “ci sono diverse norme e degli emendamenti – sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che rispondono ad esigenze del personale precario e che l’Unione europea indicava da diversi anni: uno di questi è il ritorno al doppio canale, che, seppure con vincoli, di fatto chiude una battaglia che l’Anief porta avanti nei tribunali da vent’anni nell’Ue ma anche nel Parlamento italiano: il riconoscimento della prima fascia delle graduatorie per le supplenze, le cosiddette Gps, d’ora in poi servirà anche per assumere in ruolo, come è avvenuto già negli ultimi due anni per il sostegno”.

All’interno del testo approvato entrano diverse richieste del sindacato palermitano: sono state approvate, scrive l’Anief, “delle risorse al personale Ata attraverso il Mof, con l’obiettivo, ora, di allargare il finanziamento ai Dsga. Un altro provvedimento importante è continuare a garantire la continuità didattica agli alunni con sostegno, grazie alla possibilità che si dà ai docenti di specializzarsi nella didattica speciale attraverso i corsi Indire e universitari”.

“Tutto questo rappresenta solo un primo passo verso una migliore organizzazione scolastica – spiega ancora il presidente Pacifico – perché adesso lottiamo per la parità retributiva e per le immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e per tutto il personale precario, docente e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non docente, Ata, e per l’utilizzo pieno delle Gps per i ruoli. Come pure occorre regolarizzare gli specializzati all’estero e valorizzare a pieno tutte le risorse umane della scuola, così come abbiamo previsto con emendamenti alla Legge di bilancio 2027″.