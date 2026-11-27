Il D.M. 214 del 6 novembre 2026 introduce un’importante precisazione per gli aspiranti docenti della scuola secondaria che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso il superamento di un concorso.
Il Ministero stabilisce espressamente che il punteggio aggiuntivo di 12,50 punti, previsto per le abilitazioni specifiche conseguite attraverso percorsi selettivi di accesso, deve essere riconosciuto anche quando l’abilitazione è stata ottenuta mediante il superamento di procedure concorsuali selettive.
La tabella ministeriale prevede due differenti punteggi aggiuntivi:
La disposizione interessa anche gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), per i quali vengono introdotti specifici punti nella tabella di valutazione dei titoli.
Un altro elemento di particolare interesse riguarda la valutazione dei concorsi ordinari precedentemente superati.
Il punto B.4.1 della nuova tabella prevede l’attribuzione di 15 punti per ciascun titolo relativo all’inserimento nella graduatoria di merito o al superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami, per la specifica classe di concorso nel medesimo grado.
Il decreto precisa che tale punteggio deve essere riconosciuto anche qualora il titolo sia stato utilizzato ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale.
Un candidato che abbia conseguito l’abilitazione specifica attraverso un precedente concorso ordinario selettivo, con una votazione di 100/100, potrebbe ottenere, in presenza di tutte le condizioni richieste:
|Titolo
|Punteggio
|Votazione del titolo di accesso
|12,50
|Abilitazione conseguita attraverso procedura selettiva
|12,50
|Precedente concorso ordinario superato per la specifica classe e grado
|15
|Totale
|40
A questi punteggi potranno aggiungersi quelli relativi al servizio e agli altri titoli valutabili, fermo restando il limite complessivo di 50 punti.