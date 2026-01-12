Forse il Ministro non ha tutti i torti

La lettera “Valditara: “Mi hanno accusato di essere fascista perché ho ripristinato le poesie a memoria. Schlein e Landini? Sfascisti”” conferma in me un’opinione che mi sono fatto in tanti anni, prima da studente e poi da insegnante: tutto ciò che sa di impegno, applicazione e magari pure di fatica è fascista.

Ma allora – mi vien da pensare – chi ragiona così pratica il disimpegno, la disapplicazione e magari pure scansa la fatica. Ricordo, quand’ero studente, le proteste di alcuni miei compagni di classe: l’insegnante dà tanto da studiare? E’ un fascista.

Pretende che facciamo i compiti dall’oggi al domani? E’ un fascista.

Ci richiede di studiare il sabato e magari pure – orrore! – la domenica? E’ un fascista.

E così, a forza di accuse di fascismo l’ignoranza ha dilagato e se ne vedono le conseguenze ancora oggi.

Questo comodo e facile ricorso all’etichettatura politica è passato da molti genitori a molti figli: forse papà e mamma studenti negli anni ’60 e ’70 ancora avevano una (vaga?) idea di ciò che fu il fascismo, ma figli e figlie studenti negli anni dai ’90 in su del fascismo sanno ben poco: ripetono quasi meccanicamente slogan sentiti in famiglia. La morale? Che fin che si ricorre all’alibi del “fascista” la cultura e la scienza decadranno sempre di più.

Daniele Orla