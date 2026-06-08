Forum del Mediterraneo, Valditara: “Dopo il ‘Made in Italy’ ora ‘Educated in Italy’ come brand di successo”

Si è conclusa al Cairo la prima edizione del TechSkills Forum, il Forum dell’Istruzione e della Formazione Tecnica e Professionale dei Paesi del Mediterraneo, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa. Oltre 2.000 tra studenti e docenti, più di 100 istituzioni educative e altrettante imprese in rappresentanza di 16 Paesi: i numeri raccontano un’iniziativa di portata inedita per la cooperazione formativa nell’area mediterranea.
“Il Forum è stato uno spazio di dialogo strategico in cui è stato affermato il ruolo decisivo dell’Italia nel Mediterraneo per creare innovazione e sviluppo economico, a partire dalla scuola”, così il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
Al centro dei lavori la qualità della scuola italiana, del sistema ITS Academy e della riforma dell’istruzione tecnica e professionale, detta del “4+2”. “La grande adesione delle delegazioni ministeriali dell’area del Mediterraneo all’invito dell’Italia – continua il Ministro Valditara – e la successiva adozione della Dichiarazione d’intenti all’unanimità confermano l’autorevolezza del nostro Paese e la qualità della nostra scuola nella costruzione di una rete di cooperazione nel settore della formazione: dopo il “Made in Italy ora “Educated in Italy” come brand di successo. Nel contempo ridiamo al Mediterraneo il ruolo strategico che gli compete”.
Inaugurato dal ministro Giuseppe Valditara e dall’omologo egiziano Mohamed Abdel Latif, il Forum ha messo al centro temi strategici per occupazione e competitività: intelligenza artificiale, tecnologie emergenti, competenze digitali, manifattura intelligente, automazione, turismo e agroalimentare. Al termine dei lavori, tutti i Paesi partecipanti hanno adottato la Dichiarazione di Intenti sulla collaborazione internazionale nell’istruzione e formazione tecnica e professionale del Mediterraneo, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di sviluppo e stabilità per l’intera regione. A margine dell’evento, Valditara ha incontrato i ministri dell’Istruzione di Egitto, Algeria, Libano, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Croazia, oltre ai vice ministri di Albania, Romania e Spagna.
Il Forum segna un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra Italia ed Egitto, avviato con il Memorandum d’Intesa del 2024 e consolidato da un nuovo accordo firmato durante l’evento. “Attorno al Mediterraneo sono nate alcune delle più grandi civiltà della storia”, ha dichiarato Valditara. “Oggi lavoriamo insieme per restituire centralità a quest’area, investendo sulle competenze di milioni di giovani”.