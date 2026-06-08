Forum del Mediterraneo, Valditara: “Dopo il ‘Made in Italy’ ora ‘Educated in Italy’ come brand di successo”

Si è conclusa al Cairo la prima edizione del TechSkills Forum, il Forum dell’Istruzione e della Formazione Tecnica e Professionale dei Paesi del Mediterraneo, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa. Oltre 2.000 tra studenti e docenti, più di 100 istituzioni educative e altrettante imprese in rappresentanza di 16 Paesi: i numeri raccontano un’iniziativa di portata inedita per la cooperazione formativa nell’area mediterranea.

Le parole di Valditara

“Il Forum è stato uno spazio di dialogo strategico in cui è stato affermato il ruolo decisivo dell’Italia nel Mediterraneo per creare innovazione e sviluppo economico, a partire dalla scuola”, così il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Al centro dei lavori la qualità della scuola italiana, del sistema ITS Academy e della riforma dell’istruzione tecnica e professionale, detta del “4+2”. “La grande adesione delle delegazioni ministeriali dell’area del Mediterraneo all’invito dell’Italia – continua il Ministro Valditara – e la successiva adozione della Dichiarazione d’intenti all’unanimità confermano l’autorevolezza del nostro Paese e la qualità della nostra scuola nella costruzione di una rete di cooperazione nel settore della formazione: dopo il “Made in Italy ora “Educated in Italy” come brand di successo. Nel contempo ridiamo al Mediterraneo il ruolo strategico che gli compete”.

La Dichiarazione di Intenti

Inaugurato dal ministro Giuseppe Valditara e dall’omologo egiziano Mohamed Abdel Latif, il Forum ha messo al centro temi strategici per occupazione e competitività: intelligenza artificiale, tecnologie emergenti, competenze digitali, manifattura intelligente, automazione, turismo e agroalimentare. Al termine dei lavori, tutti i Paesi partecipanti hanno adottato la Dichiarazione di Intenti sulla collaborazione internazionale nell’istruzione e formazione tecnica e professionale del Mediterraneo, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di sviluppo e stabilità per l’intera regione. A margine dell’evento, Valditara ha incontrato i ministri dell’Istruzione di Egitto, Algeria, Libano, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Croazia, oltre ai vice ministri di Albania, Romania e Spagna.

Il Forum segna un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra Italia ed Egitto, avviato con il Memorandum d’Intesa del 2024 e consolidato da un nuovo accordo firmato durante l’evento. “Attorno al Mediterraneo sono nate alcune delle più grandi civiltà della storia”, ha dichiarato Valditara. “Oggi lavoriamo insieme per restituire centralità a quest’area, investendo sulle competenze di milioni di giovani”.