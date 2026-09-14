Registrati
Diretta video

Assicurazione sanitaria docenti e Ata - Tutorial video

Attualità
14.09.2026

Frana di Niscemi, l’annuncio del cardinale Zuppi: Caritas nazionale e Diocesi di Piazza Armerina finanzieranno una nuova scuola

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Si muove anche la chiesa cattolica per aiutare la comunità di Niscemi, colpita lo scorso gennaio da una devastante frana, e ancora lontana dal ritorno alla normalità. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, in visita nel comune nisseno, ha annunciato che i vescovi finanzieranno una nuova scuola. “La Caritas nazionale e la Diocesi di Piazza Armerina contribuiranno economicamente alla realizzazione di una nuova scuola a Niscemi”, scrive l’Ansa.

“Il cardinale Zuppi è stato ricevuto dal sindaco Massimiliano Conti, dalla sua amministrazione e dal consiglio comunale e ha poi fatto un sopralluogo nelle aree urbane segnate dalla frana“, riporta ancora l’ageniza. “Caritas e Diocesi di Piazza Armerina copriranno i costi dell’acquisizione delle aree nelle quali sorgerà la struttura scolastica e metteranno a disposizione il progetto esecutivo”.

L’entità complessiva finanziamento, a quanto si apprende, “è di poco superiore ai quattro milioni di euro”. Il cardinale Zuppi ha interloquito con le autorità locali a proposito dell’iniziativa, conclude l’agenzia, “con il prefetto di Caltanissetta Licia Messina e con quelle ecclesiastiche”.

niscemi

Niscemi, donati trecento libri ad una scuola. La dirigente scolastica: “Momento difficile per i ragazzi”

Mattarella tra gli alunni di Niscemi che hanno perso casa e scuola

Frana Niscemi, docente ospita a casa un alunno e sua madre incinta: la bimba avrà il nome dell’insegnante

Frana Niscemi, Biblioteca inaccessibile ma dopo l’appello degli scrittori la Regione lavora per salvare i libri

Frana Niscemi, per gli studenti che non potranno rientrare a scuola ci sarà il supporto psicologico

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Una mattinata senza barriere: “IncludiAmo” trasforma la piazza di Viagrande in un abbraccio collettivo

Redazione

Inizio scuola, la lettera di Valditara: “Quest’anno scolastico vorrei cominciarlo con la parola ‘rispetto’ per le differenze e la dignità”

Redazione

Inizio anno scolastico, Valditara: “Si parte con le nuove indicazioni nazionali. Risultati molto significativi su asili nidi e Its”

Redazione

Una prof pendolare: “Non sono uno spezzone da incastrare”

Redazione
vai alla ricerca avanzata