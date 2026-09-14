Frana di Niscemi, l’annuncio del cardinale Zuppi: Caritas nazionale e Diocesi di Piazza Armerina finanzieranno una nuova scuola

Si muove anche la chiesa cattolica per aiutare la comunità di Niscemi, colpita lo scorso gennaio da una devastante frana, e ancora lontana dal ritorno alla normalità. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, in visita nel comune nisseno, ha annunciato che i vescovi finanzieranno una nuova scuola. “La Caritas nazionale e la Diocesi di Piazza Armerina contribuiranno economicamente alla realizzazione di una nuova scuola a Niscemi”, scrive l’Ansa.

“Il cardinale Zuppi è stato ricevuto dal sindaco Massimiliano Conti, dalla sua amministrazione e dal consiglio comunale e ha poi fatto un sopralluogo nelle aree urbane segnate dalla frana“, riporta ancora l’ageniza. “Caritas e Diocesi di Piazza Armerina copriranno i costi dell’acquisizione delle aree nelle quali sorgerà la struttura scolastica e metteranno a disposizione il progetto esecutivo”.

L’entità complessiva finanziamento, a quanto si apprende, “è di poco superiore ai quattro milioni di euro”. Il cardinale Zuppi ha interloquito con le autorità locali a proposito dell’iniziativa, conclude l’agenzia, “con il prefetto di Caltanissetta Licia Messina e con quelle ecclesiastiche”.