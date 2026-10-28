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Attualità
28.10.2026

Furti a scuola, raid notturni in alcuni istituti del torinese. Rubati decine di computer, indagano i carabinieri

Redazione
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Una pattuglia dei carabinieri

Due colpi messi a segno nottetempo in alcune scuole del torinese, a breve distanza l’uno dall’altro. Con lo stesso obiettivo: portare via i computer utilizzati da studenti, docenti e personale per le attività didattiche. A riportare la notizia è Rai News, secondo cui episodi simili non sarebbero una novità nel capoluogo piemontese. Un danno consistente per gli istituti, che si ritrovano senza un supporto fondamentale per portare avanti le lezioni e le attività istituzionali.

“Stavolta è toccato al Liceo scientifico ‘Filippo Juvarra di Venaria e alla scuola elementare di località Tedeschi, a Leinì“, riporta la testata, che fornisce alcuni dettagli sul furto. “Al liceo di Venaria, nella notte tra sabato e domenica, i malviventi hanno forzato una porta e portato via tredici computer utilizzati dagli studenti. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto, e per i Carabinieri potrebbero essere decisive per individuare i responsabili, anche se erano a volto coperto“.

“La scuola, secondo quanto riportato dalla Stampa, negli ultimi anni è stata svaligiata ben otto volte”, si legge ancora. “Alla fine si scoprì che era sempre lo stesso soggetto che, dopo aver rubato materiale informatico, aveva preso di mira le macchinette che distribuiscono bevande e panini. Scena simile quella vissuta dalla scuola di Leinì“, conclude Rai News. “Porta forzata, razziati una ventina di computer. Anche qui, la presenza delle telecamere dovrebbe mettere i Carabinieri sulla strada giusta”.

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