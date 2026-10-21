Sicurezza, Schettini: le lezioni teoriche vanno collegate alla realtà, non tutti i docenti lo fanno. Ci vuole un affiancamento nelle scuole

Dal 20 al 22 ottobre, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, si tiene la terza edizione degli Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro, promossi dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in collaborazione con la Camera.

Tre giornate di confronto tra istituzioni, enti di vigilanza, parti sociali, esperti e mondo della ricerca per fare il punto sulle politiche di prevenzione e rafforzare la cultura della sicurezza. Al centro dei lavori le testimonianze delle vittime e dei loro familiari, il ruolo delle istituzioni nella tutela della salute e della sicurezza, l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro e le necessarie garanzie per le persone. In programma anche approfondimenti sulla cultura della prevenzione, sul caporalato digitale, sull’amianto e sulle responsabilità delle imprese, oltre alla presentazione di buone pratiche di aziende e istituzioni.

Oggi, 21 ottobre, ha partecipato anche il docente e influencer Vincenzo Schettini, volto de La Fisica Che Ci Piace. Ecco la parte finale del suo discorso: “Speriamo che la sicurezza entri sempre di più nelle scuole. Abbiamo bisogno di collegare le lezioni di teoria all’applicazione nella realtà. Non tutti i docenti lo fanno, facendolo si aprono gli occhi dei ragazzi. Portiamo un affiancamento all’interno delle scuole, così che anche noi insegnanti possiamo formarci”.

“Ragazzi, approfittate del momento di grande cambiamento per fare qualcosa di nuovo. State vivendo il momento di cambiamento più veloce dell’umanità. Ci sono due modi: subire la tecnologia o trasformarla in conoscenza. La conoscenza è l’unica cosa che vi salverà”, ha concluso.