GaE, scioglimento riserva e iscrizione elenchi aggiuntivi sostegno: domande dal 16 giugno al 2 luglio – PDF

Oggi, 16 giugno, è stato pubblicato un avviso del Ministero, il n. 134756 del 13 giugno, relativo al Decreto Ministeriale n. 12 del 28 gennaio 2025. Questo avviso riguarda le procedure per lo scioglimento delle riserve e l’inserimento di titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata per gli aspiranti già presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). Vengono comunicate le date e le modalità per la presentazione telematica delle istanze, fornendo dettagli essenziali per il personale interessato.

Le scadenze

Le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze saranno disponibili per un periodo specifico, ovvero dal 16 giugno 2025 (ore 9:00) al 2 luglio 2025 (ore 23:59).

Entro questa finestra temporale, gli aspiranti potranno procedere con diverse operazioni. Tra queste rientrano lo scioglimento della riserva per coloro che sono stati inclusi con riserva in attesa di conseguire il titolo di abilitazione, a condizione che tale abilitazione sia ottenuta entro il 30 giugno 2025. È anche possibile presentare i titoli di riserva, come quelli previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, acquisiti entro la data del 2 luglio 2025. Infine, gli aspiranti già inclusi in graduatoria che conseguono i rispettivi titoli di specializzazione sul sostegno o relativi ai metodi didattici differenziati entro il 30 giugno 2025 potranno iscriversi negli elenchi aggiuntivi correlati. Si sottolinea che le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica e quelle presentate con modalità diverse non saranno considerate.

Come compilare la domanda

Per compilare l’istanza, è necessario accedere al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it, oppure tramite www.mim.gov.it seguendo il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento”. Per l’accesso sono richieste le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica), oltre all’abilitazione al servizio “Istanze on line”.

Le istanze da compilare includono la “Domanda di inclusione a pieno titolo”, la “Dichiarazione Titoli di Riserva” e l'”Inclusione negli elenchi aggiuntivi del Sostegno”. È importante notare che, qualora un aspirante sia già iscritto a pieno titolo nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di I fascia nella medesima provincia di iscrizione in GAE e intenda sciogliere la riserva in GAE o iscriversi negli elenchi del sostegno, potrà inviare l’istanza. Tuttavia, in tal caso, verrà cancellato dal medesimo insegnamento presente nelle GPS. Fa eccezione a questa regola chi è inserito con riserva nelle GAE a seguito di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione, i quali non sono soggetti all’esclusione di presentare domanda di inserimento nelle GPS per le classi di concorso per cui sono già inseriti in GAE.

LEGGI L’AVVISO