Gamification: perché i docenti dovrebbero sapere di che si tratta? I giochi didattici da proporre in classe e i loro benefici

Cos’è la gamification a scuola?

La gamification è un approccio alla didattica che si basa su un assunto molto semplice: si può imparare giocando.

In ogni gioco, in genere, c’è una missione da compiere, un tempo limitato, degli avversari da battere e un premio finale. Nella pratica didattica, usare la gamification significa inserire divertimento, partecipazione, sfida, competizione e premialità per aumentare il coinvolgimento e la motivazione degli studenti ed accompagnarli al raggiungimento del successo formativo.

Si richiede, quindi, di prevedere degli elementi ludici nella progettazione didattica come una delle modalità per innovare le modalità di mediazione educativo/didattica tra docenti e studenti. L’approccio del percorso sarà inevitabilmente di tipo laboratoriale e consentirà ai partecipanti di interagire con le piattaforme digitali che saranno presentate.

Quali strumenti?

Quali sono le più note piattaforme digitali per la didattica ludica? Alcuni di esse trasformano le verifiche in gioco come Kahoot!, Panquiz, Quizizz, Socrative e Plickers. Per elaborare contenuti digitali sotto forma di gioco sono utili Wordwall, LearningApps, Flippity, Educaplay e TinyTap. Si possono anche costruire Escape Room con Genially e Metaverse.

Su questi argomenti il corso A scuola di gamification, a cura di Roberto Sconocchini, in programma dal 17 gennaio.

Il percorso muoverà dalla presentazione delle ragioni per cui l’introduzione di Unità di gioco nella didattica possa rappresentare una preziosa opportunità per coinvolgere, motivare e rendere gli studenti protagonisti attivi dei propri processi di apprendimento.

