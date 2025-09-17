Garante Privacy sanziona un asilo nido: importante tutelare la riservatezza e la dignità dei bambini fin dalla prima infanzia

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento contro un asilo nido, sanzionandolo per aver violato la privacy dei bambini e per aver utilizzato telecamere di sorveglianza senza adeguate garanzie. L’azione del Garante è stata innescata dalla segnalazione di un genitore.

Diffusione illecita di immagini di minori

Una delle principali violazioni riguarda la pubblicazione online di numerose fotografie di bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Queste immagini, diffuse sia sul sito web dell’asilo che sul profilo “Google Maps”, ritraevano i minori in momenti intimi e delicati della loro giornata, come il sonno, i pasti, l’utilizzo dei servizi igienici, il cambio del pannolino e i massaggi infantili. Il Garante ha sottolineato l’importanza di tutelare la riservatezza e la dignità dei bambini fin dalla prima infanzia, soprattutto per quanto riguarda situazioni che dovrebbero rimanere private. È stato evidenziato anche il rischio che tali immagini, una volta online, possano essere riutilizzate da malintenzionati per fini illeciti o reati a danno dei minori.

Consenso dei genitori invalidato

L’asilo non avrebbe potuto fondare il trattamento di queste immagini sul consenso dei genitori. Questo perché, secondo il Garante, il superiore interesse dei minori a non vedere pubblicate online fotografie che li ritraggono in momenti intimi della loro esperienza prevale. Inoltre, il consenso non è stato considerato né consapevole né libero, poiché un eventuale rifiuto da parte dei genitori avrebbe precluso la possibilità di iscrivere i bambini all’asilo.

Sistema di videosorveglianza irregolare

Oltre alla diffusione delle foto, è emerso che l’asilo utilizzava un sistema di videosorveglianza che raccoglieva immagini di minori, del personale educativo, dei genitori, dei fornitori e dei visitatori. Questo sistema è stato impiegato senza rispettare le disposizioni dello Statuto dei lavoratori e la normativa sulla privacy.

Provvedimenti e sanzioni

A seguito delle numerose violazioni rilevate, il Garante ha vietato all’asilo l’ulteriore diffusione online delle foto dei piccoli ospiti e ha ordinato la cancellazione di tutte le immagini trattate illecitamente. Inoltre, all’asilo è stata ingiunta una sanzione di 10.000 euro.