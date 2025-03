Genitori e studenti violenti con i docenti: ma non è sempre così

Le nuove misure che inaspriscono le pene per chi aggredisce gli insegnanti sembra non sortiscano l’effetto desiderato. Non passa giorno in cui non si senta o non si legga di docenti ingiuriati e/o malmenati da studenti e genitori. E molti si domanderanno: ma possibile che ormai sia così in tutte le scuole?

Eh, no! Come ex parte in causa (insegnante di tedesco ora in pensione) è giusto e doveroso che spezzi anche più di una lancia a favore dei genitori, per quanto mi riguarda di TUTTI i genitori con cui ho avuto a che fare nei miei anni di insegnamento. Sarò stato particolarmente fortunato?

Sarà perché insegnavo in un indirizzo scolastico (il liceo linguistico) solitamente frequentato da una sorte di “crema” (mi si perdoni la brutta parola!) studentesca?

Sta di fatto che potrei compilare un lungo elenco di papà e di mamme che addirittura mi ringraziavano per le insufficienze e le note disciplinari rifilate ai figli.

E non stiamo parlando di fantascuola, non siamo sulla luna, bensì in realtà scolastiche italiane, per l’esattezza del nordovest della penisola.

E quindi lancio un messaggio di reale speranza: la serietà, almeno da qualche parte, esiste ancora!!

Daniele Orla