Giannelli (Anp) ribadisce: “Stima del 50% di classi in Dad”

Il presidente dell’Associazione nazionale Presidi Antonello Giannelli ribadisce a Radio 24 il pensiero che aveva espresso una settimana fa alla riapertura delle scuole, ovvero la stima fatta dall’Anp del 50% di classi in Dad: “Aspettiamo ora la pubblicazione di dati ufficiali”.

“La ripresa della scuola c’è stata – afferma Giannelli – e il sistema ha tenuto, ma non avevamo dubbi su questo: questo sta avvenendo grazie all’impegno dei presidi e dei docenti e di tutto il personale. Non ci sono stati catastrofi ma c’è un enorme difficoltà gestionale. I presidi si stanno occupando solo della gestione sanitaria, non di tutto il resto”.

Non più tardi di due giorni fa il ministro Patrizio Bianchi, ospite di Che tempo che fa, aveva affermato di essere vicino ai presidi in questo particolare momento di non semplice gestione.