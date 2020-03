Giochi motori da fare a casa con i bambini

In questi giorni in cui siamo tutti costretti a stare a casa, possiamo riscoprire attività nuove ed entusiasmanti da fare con i bambini.

Al bando la pigrizia e via a idee, giochi e attività da fare insieme ai nostri bambini anche in spazi piccoli, come la stanza di casa, per mantenere attivo il nostro corpo e la nostra mente.

Anche in casa infatti possiamo rimanere in forma e aiutare i nostri bambini a fare piccoli giochi motori, come quelli che suggerisce Rosa Cipriano, educatrice al movimento e formatrice per Tecnica della Scuola.

Sul suo sito trovi Le Fiabe in movimento che Rosa ha ideato, sulle quali muoversi con semplici movimenti per interpretare la storia e i personaggi.

Clicca qui https://bit.ly/3d4SnTC e guarda i video tutorial che Rosa ha realizzato per fare compagnia ai bambini in questi giorni.

VAI AL CATALOGO CORSI –> https://corsi.tecnicadellascuola.it

Corsi di formazione docenti: la nostra offerta formativa

La nostra offerta corsi di formazione docenti riguarda tutti i corsi di formazione dedicati al personale scolastico.

Ecco la nostra offerta formativa.

WEBINAR (clicca qui)

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza.

E-LEARNING (clicca qui)

Un ricco catalogo di corsi di formazione on line fruibili 24 ore su 24 sulla nostra piattaforma e-learning. I percorsi sono articolati in videolezioni tratte dai nostri webinar e risorse scaricabili per l’approfondimento (documenti, slides, normativa di riferimento).

SCUOLE (clicca qui)

I nostri numeri sono: 15.000 iscritti e oltre 4.000 ore di formazione tra corsi online e in presenza.

Puoi acquistare i corsi della Tecnica della Scuola Formazione con Carta docente: infatti La Tecnica è ente accreditato dal Miur per erogare corsi di formazione acquistabili con il bonus 500 euro carta del docente.

Inoltre, puoi acquistare i corsi con Paypal e carta di credito/prepagata. Con le stesse credenziali potrai visionare tutti i materiali del corso sulla piattaforma formazione.tecnicadellascuola.it.

Scopri le nostre attività anche sulla pagina Facebook Tecnica della Scuola Formazione