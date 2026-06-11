Valditara e l’IA a scuola: una svolta necessaria, ma da governare con prudenza pedagogica

L’intervento del ministro Giuseppe Valditara segna un passaggio importante: l’intelligenza artificiale non viene più trattata come un fenomeno esterno alla scuola, da osservare con sospetto o curiosità, ma come una realtà ormai entrata nei processi formativi, nei curricoli e nella preparazione dei docenti.

Il punto più rilevante è proprio questo: l’IA entra nei programmi scolastici, modifica l’insegnamento della matematica, rafforza l’educazione civica digitale e diventa parte dei percorsi di formazione degli insegnanti. È una scelta inevitabile. Sarebbe ingenuo pensare che la scuola possa continuare a lavorare come se ChatGPT, i tutor conversazionali, gli strumenti di scrittura assistita, i sistemi adattivi e le piattaforme di analisi dei dati non esistessero.

Benefici e rischi: un equilibrio decisivo

Valditara insiste su un aspetto condivisibile: la scuola deve educare ai benefici e ai rischi delle nuove tecnologie. Questo equilibrio è decisivo. L’IA può aiutare gli studenti a personalizzare lo studio, sostenere i docenti nella preparazione di materiali, nella valutazione formativa, nella progettazione didattica e nell’inclusione. Ma può anche alimentare dipendenza cognitiva, plagio, superficialità, delega del pensiero, violazioni della privacy e nuove forme di disuguaglianza.

La formazione dei docenti: il vero nodo

Interessante è anche il richiamo alla formazione dei docenti, finanziata con 100 milioni di euro. È un investimento necessario, perché nessuna innovazione entra davvero nella scuola se prima non passa dalla professionalità degli insegnanti. Le tecnologie, da sole, non cambiano la didattica: possono persino peggiorarla, se vengono usate senza criteri. Serve invece una formazione concreta, laboratoriale, legata alle discipline, alla valutazione, alla progettazione per competenze e alla gestione etica degli strumenti.

Molto significativa è anche l’idea di collegare l’IA all’orientamento e alle discipline scientifiche, in particolare alla matematica e alle competenze STEM. L’intelligenza artificiale non è soltanto “informatica”: implica logica, statistica, linguaggio, cittadinanza, etica, economia, lavoro. Per questo dovrebbe entrare nel curricolo in modo trasversale, senza diventare l’ennesima moda calata dall’alto.

Che cosa devono imparare davvero gli studenti

Il rischio è quello di trasformare l’IA in una parola d’ordine onnipresente. Non basta inserire “intelligenza artificiale” nei programmi, nei corsi o nei piani formativi. Occorre chiarire che cosa devono imparare davvero gli studenti. Gli obiettivi minimi di una literacy sull’IA dovrebbero includere:

comprendere il funzionamento dei sistemi algoritmici e dei modelli linguistici;

riconoscere bias, allucinazioni e limiti strutturali dell’IA;

proteggere i dati personali e comprendere i rischi sulla privacy;

usare i prompt con consapevolezza, valutando output e fonti;

distinguere tra aiuto e sostituzione del lavoro intellettuale.

Esempi di buone pratiche

In diverse esperienze didattiche europee si fanno esercizi in cui gli studenti confrontano una poesia scritta da un essere umano con una generata da un’IA, oppure ricostruiscono il ragionamento probabilistico di un modello per capire perché ha “allucinato” una risposta. In Italia, alcune scuole stanno sperimentando tutor IA per il recupero personalizzato in matematica, con supervisione attiva del docente. Questi casi mostrano che l’IA può entrare nella didattica senza svuotarla di senso.

Giudizio e tecnica: non va scelto tra i due

La prospettiva più convincente è quella di un’IA come assistente, non come sostituto. Assistente del docente, non docente artificiale. Assistente dello studente, non scorciatoia per evitare studio, lettura, scrittura e ragionamento. La scuola deve restare il luogo in cui si forma il giudizio, non solo la competenza tecnica.

Attenzione: oggi la competenza tecnica sull’IA è ormai parte del giudizio stesso. Non è possibile valutare criticamente una notizia generata da un modello se non si sa cos’è un bias nel training set o come funziona la probabilità token per token. Giudizio e tecnica non vanno separati, ma profondamente intrecciati. La scuola deve insegnare a pensare con gli strumenti e sugli strumenti, non scegliere tra le due cose.

La partita si gioca nell’attuazione

L’intervento del ministro va quindi accolto positivamente, perché riconosce che l’IA è ormai una questione educativa nazionale. Ma la partita decisiva si gioca nell’attuazione: linee guida chiare, strumenti autorizzati, attenzione alla privacy, formazione seria dei docenti, coinvolgimento delle famiglie e curricoli realmente sostenibili.

Un aspetto che meriterebbe maggiore attenzione è la sperimentazione controllata. Sarebbe saggio avviare classi pilota, valutare gli effetti su apprendimento e benessere psicologico per almeno due anni, prima di estendere l’IA a tutto il sistema. Altrimenti si rischia di ripetere l’errore fatto con i tablet: acquisti massicci, poca formazione, nessuna verifica degli esiti.

La scuola italiana ha davanti una grande occasione: non inseguire passivamente l’innovazione, ma governarla. L’intelligenza artificiale può diventare una leva potente per personalizzare, includere e orientare. Ma solo se resta dentro una cornice saldamente umana, pedagogica e culturale.

In fondo, il punto non è portare l’IA a scuola: il punto è impedire che sia l’IA a decidere che cosa deve diventare la scuola.



