Giornata mondiale insegnanti, Flc Cgil: non sia solo ricorrenza, importante investire in ​istruzione

Giornata mondiale insegnanti, Flc Cgil: non sia solo ricorrenza, importante investire in...

In occasione della giornata mondiale dell’insegnante, la Flc Cgil affida un pensiero sulla figura del docente, auspicandosi un riconoscimento maggiore:

“Oggi ricorre la giornata mondiale degli insegnanti promossa, a partire dal 1994, dall’Unesco, dall’Organizzazione internazionale del lavoro e da Education International, la federazione che riunisce le organizzazioni di insegnanti e di altri dipendenti dell’istruzione di tutto il mondo.

Gli insegnanti sono il “cuore pulsante dell’educazione” come recita uno degli slogan della giornata di quest’anno e proprio oggi, dopo gli anni segnati dalla pandemia e il suo enorme impatto sulla scuola, meritano più che semplici ringraziamenti per quello che hanno affrontato e per il lavoro che fanno ogni giorno.

Per celebrare realmente il ruolo essenziale dei docenti nello sviluppo di ogni società, i governi di tutto il mondo devono impegnarsi ad aumentare gli investimenti in sistemi di istruzione pubblica di qualità, garantire i diritti e le buone condizioni di lavoro per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico, e rispettare gli insegnanti e la loro esperienza pedagogica.

Per questo, come FLC CGIL, chiediamo al prossimo governo e al prossimo parlamento, di investire maggiori risorse nell’istruzione e dare fin da questo rinnovo contrattuale quel segnale di attenzione e quel riconoscimento che il personale della scuola e, i docenti in particolare, aspettano da tempo”.