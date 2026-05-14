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14.05.2026

Giornata nazionale contro il body shaming, Frassinetti: “Fondamentale aiutare ragazzi e ragazze”

Redazione
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Indice
La scuola come presidio contro la violenza delle parole
Montecitorio si illumina di fucsia

Il 16 maggio è la prima Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico. Un’occasione per riflettere su un fenomeno che, nell’era dei social, ha trasformato il giudizio sul corpo in un’arma di esclusione e bullismo.

La scuola come presidio contro la violenza delle parole

Il body shaming è una forma di violenza psicologica che erode l’autostima e isola chi ne è vittima, soprattutto donne e giovani. Lo ha ribadito la Sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti all’Auditorium M9 di Mestre: “Colpisce minando autostima, equilibrio emotivo e capacità di relazionarsi con gli altri”. Le nuove Linee guida per l’Educazione civica mettono al centro il rispetto e la responsabilità individuale, mentre il Governo ha stanziato fondi per il supporto psicologico agli studenti: un voucher da 250 euro per cinque incontri con uno psicologo accreditato, accessibile tramite la Piattaforma Unica.

Le dichiarazioni della sottosegretaria: “Il body shaming è una forma di violenza subdola che colpisce soprattutto le donne e i più giovani, minando autostima, equilibrio emotivo e capacità di relazionarsi con gli altri. La prima Giornata nazionale contro il body shaming rappresenta un passaggio importante perché richiama tutti, istituzioni, famiglie, media e comunità educanti, a un impegno comune contro ogni forma di discriminazione fisica e psicologica. Le nuove Linee guida per l’Educazione civica emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ribadiscono il primato della persona, il valore del rispetto e l’importanza della responsabilità individuale. È fondamentale aiutare ragazze e ragazzi a comprendere il peso delle parole e delle offese, soprattutto nell’epoca dei social network, dove troppo spesso il giudizio sul corpo diventa strumento di emarginazione, isolamento e bullismo”.

Montecitorio si illumina di fucsia

Il segnale più visibile arriva dalla Camera dei deputati: sabato 16 maggio la facciata di Montecitorio si tingerà di fucsia con la scritta “Giornata di sensibilizzazione contro il body shaming”, dal tramonto fino all’una di notte. Un messaggio simbolico ma potente, perché cambiare la cultura del giudizio sul corpo si costruisce ogni giorno, a partire dalle parole che si scelgono.

Paola Frassinetti

Paola Frassinetti:  “La scuola è il primo luogo in cui si costruisce il futuro lavorativo dei giovani”. Ma l’ingresso nel mondo del lavoro resta una sfida.

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